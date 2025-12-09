Emina Jahoviç, Mustafa Sandal'a dava açtı

Emina Jahoviç, 2018 yılında anlaşmalı boşandığı Mustafa Sandal'a dava açtı.

Günaydın'da yer alan habere göre, Jahoviç mahkemeye sunduğu dilekçesinde Mustafa Sandal'ı boşanma protokolündeki bazı hususları yerine getirmemekle suçladı.

Jahoviç sunduğu dilekçede Sandal'a dava açmasının kaçınılmaz olduğunu çünkü Sandal'ın kendisine ödemesi gereken nafakaları aksattığını ifade etti.

Dilekçede ayrıca Sandal'ın araba kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediği iddia edildi.