Eminağaoğlu, CHP PM'nin olağan kurultay kararının iptali için açtığı davadan feragat etti

CHP üyesi Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP PM'nin olağan kurultay kararının iptali için açtığı davadan feragat etti. Eminağaoğlu, "CHP içinde, kamuoyuna yansıyan bilgiler gözetildiğinde, partiyi kadrolarından ve ilkelerinden, parti içi demokrasiden uzaklaştıranlar için yeni bir fırsat yaratılmaması sorumluluğu bu adımı atmama neden olmuştur" dedi.

CHP üyesi Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, CHP PM'nin olağan kurultay kararının iptali için kurultaydan önce açtığı davadan feragat ettiğini bildirdi.

Ankara 41'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, Eminağaloğlu'nun feragat dilekçesini dikkate alarak davayı reddetti. CHP'nin olağan kurultayı 4-5 Kasım 2023'de yapılmıştı.

Eminağaoğlu konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: "Uzunca bir zamandır CHP’de parti içi demokrasiye aykırılıkların giderek artması, CHP PM tarafından 38'inci olağan kurultay tarihi konusundaki kararın da 2821 sayılı yasanın 121, 5253 sayılı yasanın 7'inci maddelerindeki emredici hükümlere göre il kongrelerinin bitiminden en ez iki sonra Kurultay yapılabileceği gözetilmeden alınması nedeniyle, PM olağan kurultay kararının iptali için kurultay öncesinde dava açma yoluna gittim.

Dava açmam sonrasında, özellikle de seçimlerle yaşanan gelişmeler ve halkımızın iradesi gözetildiğinde, bu yıl içinde parti içi demokrasiyi güvence altına alacak Tüzük Kurultayı yapılacağının da açıklanması karşısında, halkımız ile aynı paralelde adım atarak, Ankara 41 inci Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığım ve 31 Mayıs 2024 tarihinde karar duruşması olan davada feragat dilekçesi vermiş bulunuyorum.

Siyasi gücünü artırarak gelecekte iktidarın en güçlü adayı durumuna gelen CHP içinde, kamuoyuna yansıyan bilgiler gözetildiğinde, partiyi kadrolarından ve ilkelerinden, parti içi demokrasiden uzaklaştıranlar için yeni bir fırsat yaratılmaması sorumluluğu da bu adımı atmama neden olmuştur."