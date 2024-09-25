Emine Erdoğan'dan New York’ta "bir lokma" ve "zenginlik" mesajı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta Afrika Lezzetleri programına ev sahipliği yaptı. Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, devlet başkanı eşleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Emine Erdoğan, “Bir lokma, ancak bir gönülde yer bulduğunda tükenmeyecek bir zenginliğe dönüşebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sofra, Türkiye'de ve dünyanın değişik kültürlerinde olduğu gibi, Afrika kıtasında da farklılıkları ahenkle, kalpleri muhabbetle birleştiriyor. Kıtanın kendine has mutfak kültürü, başlı başına dikkate değer bir hazine. İşte bu hazineyi insanlığın ortak hafızasına sunmak için 'Afrika Yemek Kültürü' kitabını hazırladık. Kitap, geleneksel reçeteleri, ardındaki insani birikimle ortaya koyuyor. Afrika Kültür Evi Derneğimizle pekişen dostluğumuzun, bu eserin kuracağı gönül köprüleriyle daimi olacağına inanıyorum."