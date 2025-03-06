Emine Erdoğan’ın vakfı vergiden muaf

Yurttaşlar ekonomik krizin pençesinde ay sonunu getirmek için mücadele ederken AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın vakfını vergiden muaf tuttuğu ortaya çıktı. Erdoğan, 27 Aralık 2024’te imzaladığı Cumhurbaşkanı Kararı ile Sıfır Atık Vakfı’na vergi muafiyeti getirdi.

Vakfın internet sitesinde Emine Erdoğan’ın vakfın onursal başkanı olduğu belirtilirken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AKP Milletvekili Ayşen Gürcan, eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kalyon Holding yöneticisi Kübra Kalyoncu Şeherli ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Sümeyra Merve Kılınç gibi isimlerin de yöneticisi olduğu belirtiliyor.

‘ERDOĞAN’IN HİMAYESİNDE…’

Vakfın internet sitesinde “Sıfır Atık Vakfı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, 2023 yılında kurulmuş bir vakıftır. Vakıf, Sıfır Atık Projesi’nin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla faaliyet göstermektedir. Her bireyin ve kurumun sıfır atık anlayışını benimsemesi için çalışarak, çevreye duyarlı bir toplum oluşturmayı hedeflemektedir” açıklaması da yer alıyor.

Öte yandan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2015 ile 2024 yıllarını arasını kapsayan görev süresi boyunca tam 86 vakfa vergi muafiyeti hakkı tanıdı.

Erdoğan’ın vergi muafiyeti hakkı tanıdığı vakıflar arasında, oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Prof.Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) ve Okmeydanı Spor ve Eğitim Vakfı (Okçular Vakfı) ile kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın yöneticisi olduğu Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) da yer alıyor.

Ayrıca AKP’li Erdoğan’ın vergi muafiyeti hakkı verdiği vakıflar arasında, damadı Berat Albayrak’ın yöneticisi olduğu Nun Eğitim ve Kültür Vakfı ile diğer damadı Selçuk Bayraktar’ın yöneticisi olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) bulunuyor.

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GERİCİ VAKIFLAR LİSTEDE

İsmailağa Cemaati’ne ait İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, Işık Cemaati’ne ait İhlas Vakfı, Enderun Eğitim Vakfı, İlkseç İlim, Kültür, Sağlık, Eğitim, Çevre Ve Sosyal Yardım Vakfı ve Hoşgör Fatih İlim Araştırma Vakfı da vergiden muaf tutuldu. İnsan Eğitimi Kültür Ve Yardımlaşma Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, Reyhan Kültür Vakfı, Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı ile Bilim ve İnsan Vakfı da listede yer aldı.