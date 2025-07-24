Emine Ocak, 30 yıldır mücadele ettiği Galatasaray Meydanı'ndan uğurlanacak
89 yaşında hayatını kaybeden Cumartesi Annesi Emine Ocak için saat 10:00'da Galatasaray Meydanı'nda tören düzenlenecek.
Cumartesi Anneleri’nin sembol isimlerinden, 89 yaşında hayatını kaybeden Emine Ocak, bugün 30 yıldır mücadele ettiği Galatasaray Meydanı'nda düzenlenecek törenin ardından Gazi Cemevi'nden son yolculuğuna uğurlanacak.
Ocak, saat 10:00'da Galatasaray Meydanı'ndan tören düzenlenecek. Törenin ardından saat 16.00'da ise Gazi Cemevi'nden son yolculuğuna uğurlanacak.
Galatasaray Meydanı'ndaki törene CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik katıldı.
1995’te gözaltında kaybedilen Hasan Ocak’ın annesi Emine Ocak, oğlunun akıbetini öğrenmek ve sorumluların yargılanması için yıllarca mücadele yürüttü.
Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri’nin simge isimlerinden biri haline gelen Ocak, yıllar boyunca oturma eylemleriyle kamuoyunun dikkatini kayıplara çekti.