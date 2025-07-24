Emine Ocak, 30 yıldır mücadele ettiği Galatasaray Meydanı'ndan uğurlandı
89 yaşında hayatını kaybeden Cumartesi Annesi Emine Ocak için Galatasaray Meydanı'nda tören düzenlendi. Ocak, saat 16.00'da ise Gazi Cemevi'nden son yolculuğuna uğurlanacak.
Cumartesi Anneleri’nin sembol isimlerinden, 89 yaşında hayatını kaybeden Emine Ocak, bugün 30 yıldır mücadele ettiği Galatasaray Meydanı'nda tören düzenlendi.
10:00'da başlayan törene CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik katıldı.
Törende 'Anaların öfkesi katilleri boğacak' sloganları atılıyor. Emine Ocak’ın cenazesi kayıp yakınlarının omuzlarında Galatasaray Meydanı’na getirildi.
Cumartesi Anneleri'nin sembol isimlerinden 89 yaşında hayatını kaybeden Emine Ocak için Galatasaray Meydanı'nda cenaze töreni düzenleniyor / İstanbul #Canlı— ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) July 24, 2025
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Törenin ardından saat 16.00'da ise Gazi Cemevi'nden son yolculuğuna uğurlanacak.
1995’te gözaltında kaybedilen Hasan Ocak’ın annesi Emine Ocak, oğlunun akıbetini öğrenmek ve sorumluların yargılanması için yıllarca mücadele yürüttü.
Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri’nin simge isimlerinden biri haline gelen Ocak, yıllar boyunca oturma eylemleriyle kamuoyunun dikkatini kayıplara çekti.