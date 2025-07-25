Emine Ocak son yolculuğuna uğurlandı: Halkın kalbinde hep yaşayacak

Haber Merkezi

Cumartesi Anneleri’nden Emine Ocak, oğlu için verdiği 30 yıllık adalet mücadelesinin hafıza yeri Galatasaray Meydanı’ndan son yolculuğuna uğurlandı. Kayıp yakınları Ocak’ın mücadelesini yaşatacaklarını vurguladı

Cumartesi Anneleri'nin simge isimlerinden Emine Ocak, 30 yıl boyunca adalet mücadelesi verdiği Galatasaray Meydanı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Haziran ayından bu yana tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 89 yaşındaki Ocak için tören öncesinde çok sayıda kişi kayıplarla özdeşleşen ve hafıza mekanı haline gelen Galatasaray Meydanı'nda bir araya geldi.

Meydanda Emine Ocak'ın fotoğraflarının yer aldığı "Vazgeçmedin, vazgeçmeyeceğiz" pankartı ile bir kürsü kuruldu. Alanda Emine Anne'nin fotoğrafları ve kırmızı karanfiller taşındı. Yıllar boyunca adalet arayışına ev sahipliği yapan Galatasaray Meydanı, bu kez onu zılgıtlar ve alkışlarla karşıladı.

Emine Ocak'ın tabutu, üzerinde yıllarca başında taşıdığı eşarbıyla, kayıp yakınlarının omuzlarında meydana getirildi. Tabut karanfillerle süslendi; Ocak'ın tespihi, takıları ve kişisel eşyaları da tabutun etrafına yerleştirildi. Törene kayıp yakınlarının yanı sıra, Emine Ocak'ın birlikte mücadele yürüttüğü yol arkadaşları, oğlu Hasan Ocak'ın yoldaşları, milletvekilleri ve çok sayıda kurum temsilcisi katıldı.

BU ÜLKENIN VİCDANIYDI

Törende İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon üyesi Sebla Arcan, "Emine Ocak'ın hayatının akışı 30 yıl önce burada değişti. Yalnızca Hasan'ın annesi olarak geldiği Galatasaray'da, adaletsizliğe boyun eğmeyen, resmi tarihe meydan okuyan bir kahramana; herkesin Emine Annesi'ne dönüştü" dedi.

Ocak ailesi adına Emine Ocak'ın çocukları da söz aldı. Hasan Ocak'ın kardeşleri olan Maside, Aysel, Hüseyin ve Ali Ocak, annelerini anlatırken onun mücadelesini vurguladı.

Maside Ocak, annelerinin sadece kendi evlatları için değil, kaybedilen binlerce insan için mücadele ettiğini belirterek "Galatasaray Meydanı'na taşıdığımız her kaybı, 'onlar benim vicdanım' diyerek kucaklayan, acıdan sabır, sabırdan umut, umuttan direniş ören bir vicdan anıtıydı. Annem sen sadece bizim değil, milyonlarca insanın yüreğinde umut oldun. Şimdi seni, uğruna ömrünü adadığın Hasan'ının yanına uğurluyoruz. Ve biliyoruz ki, bir halkın hafızası bir annenin kalbiyle atar. Senin yerin hepimizin yanı. Sen hepimizin kalbindesin. Biz buradayız; senin için, Hasan için, kayıplarımız ve kaybettiğimiz tüm annelerimiz, babalarımız için bu meydanda olmaya devam edeceğiz" dedi.

ÖLÜM ONU HİÇ BIRAKMADI

Hüseyin Ocak ise annesinin hayatına doğuştan yazılmış bir trajediyle başladığını anlatarak "Emine Ocak acının tam ortasında doğdu. Daha bebekken, ölüm onu kuşatmıştı. 1937'de Dersim'de, kırımların başladığı bir coğrafyada dünyaya geldi. Ormana sığınan kabileye dair anlatılır: 'İkiz çocuklar ağlarsa bizi de bulurlar, bizi de öldürürler' dediler. Fatma annemiz, yani annesinin annesi, 'Ben çocuklarla biraz uzağa gideyim, ağlarlarsa beni öldürsünler, siz kurtulun' dedi. O günden itibaren ölüm annemin peşini hiç bırakmadı. Bugün onu yeni bir yaşama uğurluyoruz. Onun felsefesi bize şunu söylüyor: 'Ten ölür, ama can ölmez.' Ona 'hoşça kal' demiyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Onun bıraktığı mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Gözaltında kaybedilenlerin yakınları, Emine Ocak'ın Galatasaray Meydanı'ndan son yolculuğuna uğurlandığı törende söz alarak, hem ona duydukları sevgiyi dile getirdi hem de birlikte yürütülen mücadelenin devam edeceği mesajını verdi. Konuşmaların ardından kalabalık, hep bir ağızdan, "Anne, buradayız!" diyerek Emine Ocak'a söz verdi.

OĞLUNUN YANINA GÖMÜLDÜ

Emine Ocak Galatasaray Meydanı'ndaki törenin ardından saat 16.00'da Gazi Cemevi'nden son yolculuğuna uğurlandı. Gazi Mezarlığı’nda oğlu Hasan Ocak ve eşi Baba Ocak’ın yanında toprağa verildi.