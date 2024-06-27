Emine Şenyaşar’a polis şikâyetiyle dava açıldı

Haber Merkezi

Urfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve 2 oğlu katledilen Emine Şenyaşar hakkında “hakaret” ve “polise direnmek” iddialarıyla dava açıldı. Bir polisin şikayeti üzerine açılan dava 7 Ekim 2022’de Şanlıurfa Adliyesi önündeki nöbet eylemi sırasında duvara asılan "Şenyaşar ailesi için adalet, herkes için adalet" pankartının polisler tarafından sökülmesine verilen tepkiye dair açıldı.

İddianamede, polisin çektiği görüntüler delil olarak yer alırken polis Melike Ayyıldız’ın aldığı "hafif doku zedelemesi" raporu da eklendi. İddianamede Şenyaşar’ın "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasından 6 aydan 3 yıla, "hakaret" suçlamasından ise 3 aydan 2 yıla kadar değişen hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep edildi. İddianame, Urfa 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması 5 Kasım’da görülecek.