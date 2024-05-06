Emine Şenyaşar’ın Adalet Nöbeti 94’üncü gününde

Haber Merkezi

Emine Şenyaşar, Bakanlık önünde sürdürdüğü nöbetinin 94’üncü gününde bir kez daha adalet talep etti.

Urfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP eski milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar’ın Adalet Nöbeti, 94'üncü gününde devam etti. Anne Şenyaşar Adalet Nöbeti’ni Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Urfa Milletvekili oğlu Ferit Şenyaşar ile beraber devam ettirdi.

15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişimi sonrası oğlu tutuklanan Sevinç Çakır da Şenyaşar’dan etkilenerek Adalet Bakanlığı önünde başlattığı oturma eylemini 18’nci gününde sürdürdü.