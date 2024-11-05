Emine Şenyaşar’ın duruşması ertelendi

Urfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018’de eşi ve iki oğlu eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının saldırısında katledilen Emine Şenyaşar hakkında polis Melike Ayyıldız’ın şikâyetiyle açılan davanın duruşması görüldü.

"Hakaret" ve "görevi yaptırmamak için direnme" iddialarıyla açılan dava Urfa 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam etti.

FERİT ŞENYAŞAR'A SALDIRI OLMUŞTU

MA'nın haberine göre; söz konusu olay, anne Şenyaşar ve oğlu Ferit Şenyaşar’ın başlattığı adalet nöbetinin devam ettiği 7 Ekim 2022'de gerçekleşti.

Urfa Adliyesi önündeki nöbet eylemi sırasında anne ve oğlunun duvara astıkları "Şenyaşar ailesi için adalet, herkes için adalet" pankartına polisler müdahale etmiş ve Ferit Şenyaşar'ı darp etmişti.

Olay sırasında orada bulunan polis Ayyıldız’ın şikayeti üzerine açılan davanın duruşması kimlik tespitiyle başladı. Duruşmaya anne Şenyaşar’ın avukatı Ahmet Taş katılırken, anne Şenyaşar ve polis Ayyıldız katılmadı.

Duruşma adres tespiti için müzakere yazılması istemiyle 25 Mayıs 2025 tarihine ertelendi.