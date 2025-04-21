Emine’yi öldüren sabıkalı erkek ahırda yakalandı

Haber Merkezi

Samsun’un Canik ilçesinde, 15 Nisan günü boşanma aşamasındaki 36 yaşındaki Emine Akpınar’ı öldüren Emrah Akpınar, Atakum ilçesindeki bir evin ahırında yakalandı. Emrah Akpınar'ın, 2016 yılında ağabeyi İdris Akpınar'ı 4 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü, Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Emine Akpınar

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Altınçağ Mahallesi'nde oturan Ahmet Sönmez ile evli olduğu 57 yaşındaki Zeynep Sönmez arasında önceki gece saatlerinde tartışma çıktı. Sesleri duyan komşularının ihbarıyla eve jandarma ekipleri sevk edildi. Açık kapıdan içeri giren ekipler, kanlar içerisinde kalan Zeynep Sönmez ile karşılaştı. Sönmez'in boynuna aldığı darbe sonucu öldüğü belirlendi. 3 çocuk annesi Sönmez Altınçağ Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ahmet Sönmez tutuklandı.

Zeynep Sönmez

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde de Fırat A. adlı erkek, evli olduğu Şenaye A.'yı katletti, 8 yaşındaki kızı D.A.'yı da yaraladı. Fail Fırat A., polis tarafından yakalandı.