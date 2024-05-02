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Eminönü-Alibeyköy tramvay hattındaki bazı istasyonlarda seferler yapılamıyor

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı bildirildi.

Güncel
  • 02.05.2024 09:49
  • Giriş: 02.05.2024 09:49
  • Güncelleme: 02.05.2024 09:53
Kaynak: AA
Eminönü-Alibeyköy tramvay hattındaki bazı istasyonlarda seferler yapılamıyor
Fotoğraf: DepoPhotos

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattındaki teknik bir arıza nedeniyle seferler Eminönü-Fener ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Eminönü-Fener ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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