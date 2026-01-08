Eminönü'ndeki Doğubank iş hanına silahlı saldırı

İstanbul Eminönü'nde bulunan Doğubank iş hanının giriş katındaki iş yerinin vitrinine ateş açıldı. Şüpheli kaçarken, çevredekiler başka bir iş yerine sığındı.

Eminönü'nde bulunan Doğubank iş hanına sabah saat 11.30 sıralarında silahlı saldırı gerçekleştirildi.

İddiaya göre husumetli oldukları bir kişi, hanın giriş katında bulunan iş yerinin vitrinine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan inceleme sonucunda olayda yaralanan olmadığı belirlendi.

Şüpheli olay yerinden kaçarken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.