Emir Can Tunç, Keçiören Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti

Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç, görevinden istifa etti. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesinin ardından açıklama yapan Tunç, görevinden istifa etse de CHP'de olmaya devam edeceğini ifade etti. Tunç, "Görevimden ayrılmakla birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi’nde, Atatürk’ün izinde ve halkın yanında durmaya devam edeceğim" dedi.

Emir Can Tunç'un Keçiören Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifasına ilişkin açıklaması şöyle:

"Sevgili Keçiörenliler,

Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve onun savunduğu değerlere olan inancımla çıktığım bu yolda, sizlerin desteğiyle bugüne kadar geldim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını kendime rehber edindim ve bu makamda sizlerin iradesiyle hizmet ettim. Bugün geldiğimiz noktada, siyasi konjonktürde meydana gelen değişiklikler neticesinde benim için bu görevi sürdürmem mümkün değildir.

Siyaset benim için koltuk meselesi değil, inandığım değerlerle ayakta durabilme meselesidir. Keçiören’de Cumhuriyet Halk Partisi’ne gönül veren, değişim isteyen ve Cumhuriyet değerlerini savunan siz kıymetli vatandaşlarımıza sırt çevirmem mümkün değildir. Görevde kalmaya devam etmem, sizlere karşı bir vefasızlık olurdu.

Bu sebeple, tamamen kendi irademle, vicdanımın ve siyasi ahlakımın gereği olarak Belediye Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum. Bilmenizi isterim ki, bağlılığım makamlara değil Cumhuriyet’e; gücüm ise ünvanlardan değil, halkın güveninden gelir. Görevimden ayrılmakla birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi’nde, Atatürk’ün izinde ve halkın yanında durmaya devam edeceğim.

Bana güvenen, destek veren tüm Keçiörenlilere minnettarım.

Başım dik, alnım açık.

Saygılarımla."