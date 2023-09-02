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Emircan Yıldırım, Argıncıkspor’da

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Argıncıkspor, dış transferde Emircan Yıldırım’ı renklerine bağladı.

Ajans Haberleri
  • 02.09.2023 17:03
  • Giriş: 02.09.2023 17:03
  • Güncelleme: 02.09.2023 17:04
Kaynak: İHA
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Emircan Yıldırım, Argıncıkspor’da

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Argıncıkspor’dan bir takviye daha. Yeni sezonda Süper Amatör Küme’de A Grubunda mücadele edecek olan yeşil beyazlılar, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Argıncıkspor, son olarak Sungur FK’da forma giyen başarılı oyuncusu Emircan Yıldırım’ı transfer etti. 

Argıncıkspor Kulübünden yapılan açıklamada, “Takımımız dış transferde son olarak Sungur FK forması giyen Emircan Yıldırım ile anlaşmaya varmıştır. Transferde kolaylık sağlayan Sungur FK başkanı İnan Sungur’a teşekkür ederiz. Anlaşmanın hem kulübümüz hem de oyuncumuz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz” denildi. 

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