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Emirdağ’da trafik kazası, 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 25.02.2025 12:41
  • Giriş: 25.02.2025 12:41
  • Güncelleme: 25.02.2025 12:41
Kaynak: İHA
Emirdağ’da trafik kazası, 3 yaralı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Emirdağ otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir istikametine seyir halinde olan C.Ç. sevk ve idaresindeki 26 AEP 504 otomobil, plakası belirsiz bir tırın sağ arka tarafına çarptı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan M.Y., F.Y. ve F.Y. yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları Emirdağ Devlet Hastanesine sevk ederken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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