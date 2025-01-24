Emirhan Demircan kimdir? Emirhan Demircan kaç yaşında ve piyasa değeri nedir?

Futbol dünyasının genç yeteneklerinden biri olan Emirhan Demircan'ı Beşiktaş'ın transfer edebileceği haberleri ortaya çıkmaya başladı. Hem yeteneği hem de genç yaşına rağmen sahada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Emirhan Demircan, altyapıdan yetişerek profesyonel futbol kariyerine sağlam adımlarla ilerliyor. İşte Emirhan Demircan’ın kariyeri ve hakkında merak edilen detaylar:

EMİRHAN DEMİRCAN NERELİ VE HANGİ TARİHTE DOĞDU?

Emirhan Demircan, 20 Nisan 2004 tarihinde Almanya'nın Münih kentinde dünyaya geldi. 2025 yılı itibarıyla henüz 20 yaşında olan bu genç futbolcu, futbola olan ilgisini küçük yaşlardan itibaren gösterdi. Milbertsh altyapısından yetişen Emirhan, Almanya'nın köklü futbol geleneğinden ilham alarak kariyerine adım attı.

EMİRHAN DEMİRCAN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Emirhan Demircan, güncel olarak Alman Bundesliga 2 ekiplerinden Bayern 2 takımında forma giyiyor.

EMİRHAN DEMİRCAN HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Orta saha'da sol kanat forvet posizyonunda oynayan Emirhan Demircan, 1,81 metre boyunda ve çift ayağını da kullanabiliyor. Genç oyuncu, fiziksel dayanıklılığı ve oyun zekasıyla dikkat çekiyor.

EMİRHAN DEMİRCAN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ NEDİR?

Emirhan Demircan’ın güncel piyasa değeri, 150 bin Euro'dur.