Emlak Katılım Tasarruf Finansman nedir? 10 soruda tüm bilgiler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Katılım Tasarruf Finansman’ın 81 ilde ev, iş yeri ve araç sahibi olmak isteyenlere faizsiz finansman sağlayacak yeni sistemine ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye’nin köklü kamu bankalarından Emlak Katılım’ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. ile tasarruf finansman sektörüne ilk kez bir kamu bankası dahil oldu. İstanbul’da düzenlenen programda açıklanan yeni sistemle birlikte Emlak Katılım güvencesinde, faizsiz ve alternatif ödeme planlarıyla ev, araç ve iş yeri edinmek mümkün olacak.

FAİZSİZ FİNANSMAN DESTEĞİ

Devlet güvencesinde geliştirilen bu sistemde, vatandaşlar bütçelerine göre ödeme planı oluşturabilecek. Katılımcılar belirli bir birikime ulaştığında kalan tutar Emlak Katılım Tasarruf Finans tarafından faizsiz karşılanacak. Böylece 81 ilin tamamında ev, araç veya çatılı iş yeri sahibi olmak mümkün olacak.

1- EMLAK KATILIM TASARRUF FİNANSMAN SİSTEMİ NEDİR?

Katılımcıların Emlak Katılım güvencesiyle bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf yaptığı, ardından kalan finansmanın faizsiz karşılandığı bir modeldir. Ev, araç veya çatılı iş yeri sahibi olma imkanı sağlar.

2- SİSTEM NASIL İŞLER?

Katılımcı, finansman tutarı ve aylık taksit miktarını belirler. Organizasyon ücreti ödenerek sisteme dahil olunur. Teslimat zamanı geldiğinde kredi veya faiz ödemeden ev, araç ya da iş yeri sahibi olunur.

3- NASIL EV, İŞ YERİ YA DA ARAÇ SAHİBİ OLUNUR?

“Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman Modeli” ile teslim tarihi müşteri tarafından belirlenir. “Çekilişli Tasarruf Finansman Modeli”nde ise noter huzurunda düzenli çekilişlerle teslimatlar yapılır.

4- BANKA KREDİSİNDEN FARKI NEDİR?

Bu sistemde faiz veya vade farkı uygulanmaz. Ödemeler anapara üzerinden yapılır. Peşinatlı veya peşinatsız seçeneklerle kira öder gibi ev sahibi olunabilir.

5- TÜRKİYE’NİN 81 İLİNDE KULLANILABİLİR Mİ, BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Evet. Dileyen herkes tüm Emlak Katılım şubelerinden başvuru yapabilir.

6- SİSTEM İKİNCİ EL OTOMOBİLİ KAPSIYOR MU?

Evet. Sıfır veya ikinci el otomobil alımı mümkündür.

7- ÇATILI İŞ YERİ FİNANSMANI NASIL SAĞLANIR?

Plan türüne göre ya önceden belirlenir ya da noter huzurunda yapılan çekilişle gerçekleştirilir.

8- EV YA DA İŞ YERİ SAHİPLERİ DE FAYDALANABİLİR Mİ?

Evet. Daha önce ev, araç veya iş yeri sahibi olanlar da sisteme dahil olabilir.

9- KAÇ TAKSİT YAPILABİLİR?

Konut ve çatılı iş yerinde 120 ay, taşıt finansmanında ise 60 ay sınırı vardır. Bu kural sadece finansman süresi için geçerlidir.

10- YAŞ VE GELİR ŞARTI VAR MI?

18 yaşını dolduran her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sisteme dahil olabilir. Gelir şartı bulunmamaktadır.