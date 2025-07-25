Emlak Konut GYO, Gayrimenkul Sertifikası'na yönelik merak edilen konuları paylaştı

Gayrimenkul Sertifikası'na ilişkin en çok yöneltilen sorular ve yanıtları paylaşıldı - Emlak Konut GYO, TOKİ güvencesiyle hayata geçirilen "Gayrimenkul Sertifikası" sistemine dair en çok sorulan sorular ve detaylı cevaplara internet sitesinde yer verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) AŞ işbirliğiyle hayata geçirilen ve İstanbul'da tanıtımı yapılan "Gayrimenkul Sertifikası"na ilişkin merak edilen konular, proje yürütücüsü Emlak Konut GYO'nun internet sitesinde yer aldı.

İnternet sitesinde, sertifikaların borsada nasıl işlem göreceği ve proje bitiminde pay sahiplerinin nasıl ev sahibi olacağına ilişkin hususlar soru-cevap şeklinde açıklandı.

Uygulamaya ilişkin merak edilen konularla ilgili soru-cevaplar şöyle:

DAMLA KENT PROJESİNİN BÜYÜKLÜĞÜ NEDİR? HANGİ SOSYAL DONATILAR VE YAŞAM ALANLARI BULUNACAK?

Proje, 1,2 milyon metrekareyi aşan inşaat alanında 5325 konut ve 244 ticari üniteden oluşuyor. Yatay mimari anlayışıyla tasarlanmış olan projede; kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, hamam, sauna, geniş peyzaj alanları, yürüyüş yolları, parklar ve dinlenme alanları gibi modern yaşamın gereksinimlerini karşılayan birçok sosyal imkan yer alıyor.

YATIRIMA BAŞLAMAK İÇİN ALT VEYA ÜST LİMİT VAR MI?

Gayrimenkul Sertifikası alımında herhangi bir üst limit yoktur. Alt limit ise sadece bir adet sertifika bedelidir. Yani 7,59 TL ile bu büyük yatırıma ilk adımı atabilirsiniz.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI DEĞERİNİ ANLIK OLARAK NASIL TAKİP EDEBİLİRİM?

Sertifikalar, Borsa İstanbul’da işlem gördüğü için Gayrimenkul Sertifikanızın değerlerini borsa açık olduğu saatlerde yatırım hesabınız veya finans uygulamaları üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI YATIRIMINDA FAİZ VEYA DÜZENLİ TAKSİT ÖDEMESİ VAR MI?

Hayır. Bu yatırım modelinde peşinat, taksit ya da faiz gibi geleneksel ödeme yükümlülükleri bulunmaz. Dilediğiniz zaman, bütçenize uygun şekilde alım yapabilirsiniz.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI ALIM-SATIM İŞLEMLERİ İÇİN MASRAF VEYA KOMİSYON ÖDEYECEK MİYİM?

Tıpkı hisse senedi işlemlerinde olduğu gibi Gayrimenkul Sertifikası alım-satımda da aracı kurumun belirlediği işlem komisyonları ve MKK ücretleri gibi yasal masraflar olabilir.

ALMAK İSTEDİĞİM EV İÇİN GEREKEN GAYRİMENKUL SERTİFİKA SAYISINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?

Her bir daire için kaç sertifika gerektiği bilgisi, halka arz sürecinde yayınlanan İzahname Seti eklerinde ve projenin resmi web sitesinde şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.

İSTEDİĞİM DAİRE İÇİN GEREKEN SERTİFİKA SAYISI PROJE SÜRESİNCE DEĞİŞİR Mİ?

Hayır. Her daire için gereken sertifika adedi halka arz başında sabitlenir ve proje sonuna kadar değişmez. Böylece hedefinizi en başından net olarak belirleyebilirsiniz.

SERTİFİKAM EKSİKSE, KREDİ VEYA FİNANSMAN KULLANABİLİR MİYİM?

Evet. Dairenin belirli bir değerine karşılık gelen sertifikayı biriktirdiğinizde, kalan kısmı tamamlayıcı finansman ya da kredi modelleriyle karşılayabilirsiniz.

BORSA İSTANBUL'DA SERTİFİKALARIMI SATMAK NE KADAR SÜRER?

Yatırım hesabınız üzerinden yaptığınız satış emrinizin gerçekleşmesinin ardından paranız en geç 2 iş günü sonra yatırım hesabınıza geçer.

PROJE GECİKİRSE VEYA TAMAMLANMAZSA HAKLARIM NELERDİR?

TOKİ ve Emlak Konut projenin tamamlanmasını garanti etmektedir. Projenin olası gecikmesi durumunda yatırımcıların mağdur olmaması için İzahname'de belirtilen koşullarda kira getirisine denk gelen bir tazminat (cezai şart) ödenmesi taahhüt edilmektedir.

SERTİFİKALARIM ÇALINABİLİR VEYA KAYBOLABİLİR Mİ?

Gayrimenkul Sertifikası fiziki olarak basılmaz. Tıpkı hisse senetleri gibi tüm sertifikalarınız Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde, adınıza kayıtlı yatırım hesabınızda elektronik olarak güvenle saklanır.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI YATIRIMINDAN TEMETTÜ VEYA DÜZENLİ KİRA GELİRİ ELDE EDİLİR Mİ?

Gayrimenkul Sertifikası yatırımı, düzenli temettü veya kira getirisi sunan bir model değildir. Kazancınız, sertifikanın Borsa'daki değer artışından veya proje sonundaki "Tali Edim" nakit ödemesinden oluşur.