Emlak Konut kampanyası başvuru tarihi ne zaman? Emlak Konut kampanya şartları ve ödeme planı nedir? Emlak Konut 2025 Kampanyası

Emlak Konut, orta gelirliler olarak sınıflandırdığı kesim için yeni bir kampanya başlattı. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz'ın açıkladığı kampanya detayları sonrasında Emlak Konut kampanya şartları ve ödeme planı nedir araştırması hız kazandı. Emlak Konut kampanyası başvuru tarihi ise 19 Şubat'ta başladı. Emlak Konut kampanyası kapsamında 1+1'den 5+1'e kadar olan daireler üç farklı ödeme planı ile gerçekleşecek. Peki, İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'de yer alan Emlak Konut kampanyası başvuru tarihi ne zaman? Emlak Konut kampanya şartları ve ödeme planı nedir? İşte Emlak Konut 2025 Kampanyası!

EMLAK KONUT 2025 KAMPANYASI

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Emlak Konut'un orta gelir grubuna yönelik hazırladığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın detaylarını açıkladı. Buna göre, örneğin İstanbul'da 6 milyon lira değerindeki bir eve sahip olmak için, 60 ay vadeyle aylık 61 bin 698 liradan başlayan taksit ödemek gerekecek.

Ataşehir'deki Emlak Konut GYO Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, kampanya kapsamında, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'de 25 farklı proje olduğunu ve 3 farklı ödeme seçeneği olacağın bildirdi.

EMLAK KONUT KAMPANYA ÖDEME PLANI NEDİR?

Yılmaz, Emlak Konut kampanyası içerisinde yer alan üç farklı ödeme planını şu şekilde anlattı:

"Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Hayallerindeki eve kavuşmak isteyen vatandaşlarımız, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitleri her geçen ay azalarak devam eder. Aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuyoruz.

İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda yüzde 12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkanı sunuluyor.

Üçüncü modelimizde ise, Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuyoruz. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor. Leasing destekli finansman modelimizde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankamız ile birlikte finansman imkanı sağlıyoruz. Bu sayede, ödeme planınızı bütçenize göre esnek bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Ayrıca 120 aya kadar vade imkanı da sunulmaktadır."

Yılmaz, kampanya kapsamında örnek olarak İstanbul'da 6 milyon lira değerindeki bir eve, 60 ay vadeyle ve aylık 61 bin 698 liradan başlayan taksitlerle sahip olunabileceğini söyledi.

EMLAK KONUT KAMPANYASI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Emlak Konut kampanyası ile ev almak isteyenler için başvurular 19 Şubat'ta başladı ve son başvuru tarihi 23 Mart 2025 olarak duyuruldu.

İPA BAŞKANI GÖKCE: KAMPANYA YÜKSEK GELİR GRUBU İÇİN

Emlak Konut’un projesine ilişkin X hesabından bir paylaşımda bulunan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökce, kampanyanın dar ve orta gelirliyi değil, yüksek gelir gruplarını hedeflediğini kaydetti.

Kampanya kapsamında en düşük konut bedeli 5 milyon 950 bin lira olduğuna dikkat çeken Gökce, "1’inci el konut alımında kullanılabilecek azami kredi tutarı (A) sınıf konut fiyatının yüzde 80’ine eşit. Yani yeni evli bir çift ilk evlerini almak istese 1+1 ev için 1 milyon 190 bin lira peşinat ödemek, kalan 4 milyon 790 bin lirayı da kredi çekmek zorunda" dedi. Gökce, söz konusu kredinin taksit tutarının 166 bin liradan başladığını söyledi.

Bir başka ödeme yönteminin 120 ay boyunca aylık 61 bin 698 lira ödemek olduğuna dikkat çeken Gökce, "TOKİ iştiraki olan Emlak Konut’un bir kez daha dar ve orta gelirlileri değil yüksek sermaye sahiplerini hedeflediği görülüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Gökce'nin paylaşımı şöyle:

"Emlak Konut’un 25 projede 4.500 konut için başlattığı “kampanya” dar ve orta gelirlileri değil yüksek gelir gruplarını hedefliyor. Kampanya kapsamında en düşük konut bedeli 5 milyon 950 bin lira. 1’inci el konut alımında kullanılabilecek azami kredi tutarı (A) sınıf konut fiyatının yüzde 80’ine eşit. Yani yeni evli bir çift ilk evlerini almak istese 1+1 ev için 1 milyon 190 bin lira peşinat ödemek, kalan 4 milyon 790 bin lirayı da kredi çekmek zorunda. 4 milyon 790 bin lira 60 ay vade ile kredi çekilse aylık ödemesi 166 bin liradan başlıyor.

AYLIK TAKSİT ASGARİ ÜCRETİN YAKLAŞIK 3 KATI

Kampanya kapsamında sunulan bir diğer seçenek 120 ay boyunca aylık 61 bin 698 lira ödemek. Bugün Türkiye’de net asgari ücret 22 bin 104 lira. Yani yeni evli bir çiftin ödeyeceği aylık taksit asgari ücretin yaklaşık 3 katı. Bugün Türkiye’de çalışanların yüzde 95’i asgari ücretin 2 katından daha az ücret alıyor. Yani çalışanların yüzde 95’i bu kampanyadan yararlanamaz. TOKİ iştiraki olan Emlak Konut’un bir kez daha dar ve orta gelirlileri değil yüksek sermaye sahiplerini hedeflediği görülüyor. Yapılan proje ile bir kez daha kamu arazi ve sübvansiyonları ile üretilen konutlar yüksek gelir/ sermaye sahiplerine üçüncü - dördüncü konut olacak.