Emlak Konut yeni kampanyayı açıkladı: Bu taksitleri hangi halk ödeyecek?

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Emlak Konut'un orta gelir grubuna yönelik hazırladığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın detaylarını açıkladı. Buna göre, örneğin İstanbul'da 6 milyon lira değerindeki bir eve sahip olmak için, 60 ay vadeyle aylık 61 bin 698 liradan başlayan taksit ödemek gerekecek.

Ataşehir'deki Emlak Konut GYO Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, kampanya kapsamında, 25 farklı proje olduğunu bildirdi.

"Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın detaylarını paylaşan Yılmaz, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsayan 3 farklı ödeme seçeneği olacağını ifade etti.

3 FARKLI MODEL

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Hayallerindeki eve kavuşmak isteyen vatandaşlarımız, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitleri her geçen ay azalarak devam eder. Aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuyoruz. İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda yüzde 12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkanı sunuluyor. Üçüncü modelimizde ise, Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuyoruz. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor. Leasing destekli finansman modelimizde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankamız ile birlikte finansman imkanı sağlıyoruz. Bu sayede, ödeme planınızı bütçenize göre esnek bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Ayrıca 120 aya kadar vade imkanı da sunulmaktadır."

Yılmaz, kampanya kapsamında örnek olarak İstanbul'da 6 milyon lira değerindeki bir eve, 60 ay vadeyle ve aylık 61 bin 698 liradan başlayan taksitlerle sahip olunabileceğini söyledi.

SON BAŞVURU TARİHİ 23 MART

Yılmaz, ev almak isteyenler için son başvuru tarihinin 23 Mart 2025 olduğunu ifade etti.