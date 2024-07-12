Emlak Konut’un başına eski AKP’li vekilin oğlu getirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Emlak Konut GYO’ya yeni Genel Müdürü olarak, eski AKP’li Milletvekili Halil İbrahim Yılmaz’ın oğlu Yasir Yılmaz atandı.

BirGün\Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlığına bağlı Emlak Konut GYO’nun Genel Müdürü’nü değiştirdi.

Emlak Konut’tan yapılan açıklamada, “Genel Müdürlük görevine Yasir Yılmaz'ın atandığı duyuruldu. Şirketin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise "Bugün şirketimizde düzenlenen devir teslim töreninde Yasir Yılmaz, genel müdürlük görevini Cengiz Erdem’den devraldı. Yeni genel müdürümüz Yasir Yılmaz’a başarılar diler, görev süresi boyunca değerli katkılar sağlayan Cengiz Erdem’e teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Aynı zamanda skandallarla anılan Kızılay’ın Yönetim Kurulu Üyesi olan Yasir Yılmaz Emlak Konut GYO’da Uygulama Daire Başkanlığı koltuğunda oturuyordu. Eski AKP’li Milletvekili Halil İbrahim Yılmaz’ın oğlu olan Yasir Yılmaz AKP’den Kütahya Belediye Başkanlığı için 2019’da aday adayı olmuştu.