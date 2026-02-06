Emlak vergileri arttı: Artış bazı yerlerde üç kata kadar çıkıyor

Yeni yılla birlikte emlak vergilerindeki zam emlak vergisi yaklaşan yurttaş için şok etkisi yarattı. Arsa ve bina rayiç bedellerine getirilen yüksek oranlı zamlar, emlak vergisi için ödenecek bedelleri kat kat artırdı. Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde, semt bazlı değişen yeni vergi tutarları pek çok mülk sahibinin bütçesini zorlayan bir noktaya ulaştı.

Cumhuriyet Ekonomi Servisi'nin haberine göre İstanbul’da 2023 yılında 3.300 TL emlak vergisi ödeyen bir yutrttaş, bu yıl aynı vergiyi üç kat artışla 9.900 TL olarak ödedi. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, emlak vergisindeki artışların "önceki yıla oranla üç kat artırıldığı" bilgisini paylaştı.

Bir başka örnek ise Küçükçekmece’den geldi. İmarsız iki ayrı arsaya sahip bir yurttaş, geçen yıl 33 bin 58 TL emlak vergisi öderken, aynı vergi bu yıl 99 bin 237 TL’ye kadar çıktı.

ARSALAR EN YÜKSEK VERGİ DİLİMİNDE

Bu yıl emlak vergisinde görülen en yüksek artışın arsalarda olduğu gözlemleniyor. Arsalar, konutlara kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla emlak vergisi oluşturuyor. Özellikle de imar hakkı bulunan bir arazi söz konusuysa ve bu arazi üzerinde inşaat başlamamışsa emlak vergisinde ciddi artışlar görünüyor.

EMLAK VERGİSİ ARTIŞLARI TAPU İŞLEMLERİNİ KİLİTLEDİ

Emlak vergilerindeki artışın tapu süreçlerine de olumsuz yansıdığı kaydediliyor. Belediyelerce belirlenen yüksek rayiç bedeller, tapu harcı maliyetlerini doğrudan artırırken; bu durum pek çok gayrimenkul satışının durma noktasına gelmesine sebebiyet veriyor.

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN GRUPLAR

Öte yandan, emlak vergisi muafiyeti belirli gruplar söz konusu. Düzenlemeye istinaden, alanı 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta sahip emekliler vergiden muaf sayılıyor. Söz konusu istisna kapsamına şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da dahil ediliyor.