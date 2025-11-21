Emlak Vergisi 2. Taksit Ödeme Tarihleri: Son Gün Ne Zaman? Emlak Vergisi Nasıl Ödenir?

Emlak vergisinin ikinci taksit dönemi sona yaklaşırken milyonlarca mükellef için geri sayım başladı. Ev, iş yeri, arsa veya arazi sahibi vatandaşların her yıl düzenli olarak ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisinin 2. taksit son ödeme tarihi araştırılıyor. Sürenin daralmasıyla birlikte “Emlak vergisi 2. taksit ödemesi son gün ne zaman?”, “Emlak vergisi nasıl ödenir?” ve “Hangi yöntemler kullanılabilir?” soruları en çok merak edilen konular arasında yerini aldı.

EMLAK VERGİSİ 2. TAKSİT ÖDEMESİ SON GÜN NE ZAMAN?

1 Kasım 2025 tarihinde başlayan emlak vergisi ikinci taksit ödeme süreci, 30 Kasım 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra ödeme yapan mükellefler için gecikme faizi uygulanacak.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemeleri vatandaşların bağlı bulundukları ilçe belediyelerine yapılmaktadır. Ancak günümüzde ödeme yöntemleri oldukça çeşitlendiği için işlemler hem yüz yüze hem de online şekilde kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Emlak Vergisi Ödeme Yöntemleri

Belediyelerin tahsilat vezneleri : Nakit veya kartla ödeme yapılabilir.

: Nakit veya kartla ödeme yapılabilir. Vergi daireleri : İlgili vergi dairesinden ödeme gerçekleştirilebilir.

: İlgili vergi dairesinden ödeme gerçekleştirilebilir. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesi üzerinden online ödeme.

üzerinden online ödeme. e-Devlet Kapısı üzerinden belediyelerin sunduğu ödeme ekranları.

üzerinden belediyelerin sunduğu ödeme ekranları. Banka mobil uygulamaları ve internet bankacılığı: Destekleyen bankalar aracılığıyla hızlı ödeme.

EMLAK VERGİSİ ORANLARI

Emlak vergisi tutarı, taşınmazın değerine ve bulunduğu bölgeye göre değişiklik göstermektedir. İşte güncel emlak vergisi oranları:

Taşınmaz Türü Büyükşehirlerde Diğer İllerde Mesken Binde 2 Binde 1 İş Yeri Binde 4 Binde 2 Arsa Binde 6 Binde 3 Arazi Binde 2 Binde 1

Emlak vergisi 2. taksitin son ödeme günü ne zaman?

Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım 2025 tarihinde sona erecektir.

Emlak vergisi online ödenebilir mi?

Evet. GİB, e-Devlet ve bankaların mobil uygulamaları üzerinden online ödeme yapılabilir.

Emlak vergisini kim öder?

Ev, iş yeri, arsa veya arazi sahibi tüm mülk sahipleri emlak vergisini ödemekle yükümlüdür.

Emlak vergisi belediyeye nasıl ödenir?

İlgili ilçe belediyesinin tahsilat veznelerine giderek nakit veya kredi kartıyla ödeme yapılabilir.

Emlak vergisi oranları neye göre belirlenir?

Taşınmazın türüne ve büyükşehir olup olmamasına göre vergi oranları değişiklik gösterir.