Emlak vergisi düğüm oldu

Melisa AY

Gelecek yıl mülk sahiplerinin ödeyeceği emlak vergisinde fahiş artışlar gündemdeki yerini korurken rayiç bedele itiraz için son başvuru tarihi yaklaştı. Artış oranlarının kimi bölgelerde yüzde 1400'lere ulaşması tepkilere neden oldu. Fahiş artışlara ilişkin yerel yönetimleri hedef alan haberlerin yandaş medyada geniş yer bulması, iktidarın bu geliri merkezi yönetimin kasasında toplamak için hazırlık yapması olarak yorumlandı. AKP iktidarı düzenleme için hazırlığa girişti.

Önce AKP’li Mustafa Demir, Erdoğan'ın talimatıyla konuya el attıklarını duyurdu, ardından AKP'nin son MYK toplantısında Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci'nin konuya ilişkin sunum yaptığı haberleri servis edildi. Yerel yönetimlerin tek başlarına belirlemeye yetkili olmadığı vergi artışları için iktidarın 'düğmeye bastığı', AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rejimin kendisine verdiği yetkiyi kullanacağı konuşulmaya başlandı. Buna göre Erdoğan, önceki değerin geçerlilik süresini uzatabilecek. İktidarın kanun değişikliği hazırlığında olduğu da iddialar arasında.

Tamamını ilçe belediyelerinin tahsil ettiği emlak vergisindeki yüksek artış oranları tepkilerin yükselmesine neden oldu. Yandaş medya öfkeyi ilçe belediyelerine yöneltirken mükellefler de tahsilatı yapan yerel yönetimlere tepki gösterdi. Ancak gerçekte vergi artış oranları tek başına belediyelerin değil, belediyelerin dahil edildiği bir komisyonun kararı ile belirleniyor. 4 yılda bir toplanan 7 kişilik Tespit Komisyonu'nda belediyelerden 2 üye dahil oluyor. Komisyona defterdarlıklardan 2 üye, tapu müdürlüğünden 1 üye, ticaret odasından 1 üye ve söz konusu mahallenin muhtarı da katılıyor.

TESPİTTE ASGARİ BİRİM DİKKATE ALINMADI

Vergi Hesap Uzmanı Tuncay Kapusuzoğlu, yüksek vergi artışlarında, inceleme detaylarının da etkili olabileceğini hatırlatarak "Belli ki detaylı inceleme yapılmamasının yarattığı bir sorun da var. Komisyon yasal mevzuata göre hareket edip her bölgede, her sokakta, ada ve parsel itibarıyla değer farklılıkları dikkate alınarak en ince ayrıntılara bakılarak belirleme yapmak zorunda. Bu ayrıntılı araştırma yapılmamış olabilir, çünkü benzer yerlerde farklı oranların çıktığını görüyoruz. Kaldı ki belirlenecek vergi değeri asgari ölçüdeki birim değeridir. Burada değer tespitinde asgarinin hiç dikkate alınmadığı görülüyor. İtiraz sürecinde tahminimce en çok itiraz edilen de bu komisyon kararları alınırken gerekli hassasiyetin gösterilmediği, araştırmanın yapılmadığı yönündeki iddialar olacaktır" diye konuştu.

YETKİ MERKEZİ İDAREYE GEÇEBİLİR

Geçmiş yıllarda emlak vergisinin merkezi idare tarafından tahsil edildiğini söyleyen Kapusuzoğlu, yetkinin yeniden merkezi idareye geçirilmesi olasılığının belediye bütçelerinde daralmaya yol açabileceğini belirtti. Kapusuzoğlu, olasılıkları şöyle sıraladı: "1986'ya kadar emlak vergisi merkezi idareye yatırılırdı. Vergilerdeki yüksek artış gündeme gelince iktidarın tekrar yetkiyi merkezde toplama olasılığının mevcut olduğunu düşünüyorum. Takdir komisyonunu belirlendiği tutarların, Emlak Vergisi Kanunu’na eklenecek geçici bir maddeyle düşürülmesi de bir diğer olasılık. 2017‘de de 2018 yılı için takdir edilen asgari birim değerleri, 2017 yılı için uygulananların yüzde 50'sinden fazlasını aşması durumunda, yüzde 50'yi aşan tutar dikkate alınmıştı. Şimdi de benzeri bir düzenleme yapılabilir. Kaldı ki, CHP Milletvekili Adnan Beker’in Meclis'e bu yönde verdiği bir kanun teklifi de var. Emlak piyasasında son dönemde fazlaca fiyat dalgalanması oldu, zaman zaman düşüş de dahil. Bu nedenle, belli bir dönemde uzun vadeli kesin bir belirleme yapılmasının sakıncaları çok fazla. Kanun maddesiyle sınırlamalar getirilmesi kısmen de olsa mağduriyetin önüne geçecektir. Bu konudaki bir diğer seçenek de emlak vergisi oranlarının indirilmesi."

İTİRAZ BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN 8 EYLÜL

Mülk sahipleri rayiç bedele itiraz edebiliyor. İlçe belediyelere yapılacak itiraz başvurusu için son gün 8 Eylül Pazartesi olacak. İtirazlar mülkün bulunduğu cadde veya sokak için yapıldığından, bir mükellefin itirazı buradaki tüm maliklerin de itirazı sayılıyor. Malikin yapacağı itirazın kabulü halinde ise aynı bölgedeki tüm mülk sahipleri için vergi oranı düşürülüyor.