Emlak Vergisi Ödeme ve Hesaplama 2025: Emlak vergisi son ödeme günü ne zaman? Emlak vergisi 1. taksit son ödeme tarihi

2025 yılı için ilk taksit ödeme süresi 1 Mart’ta başlayan emlak vergisi için son ödeme günü ne zaman sorusu gündemde. Emlak vergisi son ödeme gününü kaçıran vergi mükellefleri günlük yüzde 4,5 oranında gecikme zammı ile karşılaşabilecek. Peki, emlak vergisi ödeme ve hesaplama nasıl yapılır? Kimler emlak vergisinden muaf? 2025 emlak vergisi ne kadar? İşte ayrıntılar!

EMLAK VERGİSİ 2025 1. TAKSİT SON ÖDEME GÜNÜ NE ZAMAN?

2025 yılı emlak vergisi birinci taksit ödemeleri, 1 Mart 2025’te başladı. Gayrimenkul sahipleri, ödemelerini 2 Haziran 2025 Pazartesi günü mesai bitimine kadar tamamlayabilecek. Ödeme yapılmayan tutarlar için günlük %4,5 oranında gecikme zammı uygulanacak. İkinci taksit ödeme dönemi ise 1 Kasım – 30 Kasım 2025 tarihleri arasında olacak.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Vergi mükellefleri, emlak vergisi ödemelerini şu kanallardan gerçekleştirebilir:

e-Devlet sistemi üzerinden

üzerinden İlgili belediyelerin internet sitelerinden

Banka şubelerinden ve mobil uygulamalardan

Vergi dairelerinden şahsen

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Aşağıdaki gruplar, belirli şartlar altında emlak vergisinden muaftır:

Emekliler: Sadece tek bir konutu olan ve başka geliri bulunmayanlar.

Sadece tek bir konutu olan ve başka geliri bulunmayanlar. Engelliler: Gelir şartı aranmaksızın, engelli raporu ile başvuranlar.

Gelir şartı aranmaksızın, engelli raporu ile başvuranlar. Gaziler ve Şehit Yakınları: Herhangi bir taşınmaz için muafiyet hakkına sahiptir.

Herhangi bir taşınmaz için muafiyet hakkına sahiptir. Geliri olmayanlar: Tek konutu olan ve hiçbir gelir beyan etmeyenler.

Tek konutu olan ve hiçbir gelir beyan etmeyenler. Dul ve Yetimler: Ölüm aylığı alanlar, belirli şartlarda muafiyetten yararlanabilir.

2025 EMLAK VERGİSİ NE KADAR?

2025 yılında ödenecek emlak vergisi tutarları, 2024 yılı değerlerinin %21,965 oranında artırılması ile hesaplanacak. Bu artış oranı, yeniden değerleme oranının yarısı dikkate alınarak belirlenmiştir.