Emlak vergisi yükünü ağırlaştıracak düzenleme

BirGün/ANKARA

2026 ve sonrası emlâk vergisi matrahının hesabına esas alınacak arsa/arazi metrekare değerlerinin tespitine ilişkin takdir komisyonu kararlarında yer alan fahiş belirlemelere yönelik tepkilerin ardından beklenen düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda torba kanuna eklendi.

Emlak Vergisi Kanunu'nda önemli değişiklikleri öngören önerge TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler sırasında kabul edildi.

Değişiklikle, 2025 yılında takdir edilecek arsa ve arazi metrekare birim değerleri nedeniyle 2026’da ortaya çıkması beklenen yüksek vergi artışlarını sınırlamak amaçlandı.

Buna göre, 2025'te 2026 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri dikkate alınarak vergi değeri 2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki kat fazlasını geçemeyecek. Ancak düzenlemeyle, bina ve arsa vergi değerlerinin takip eden yıllarda "yeniden değerleme oranında" artırılacağı hükmü getirildi.

Daha önce bu ifade “yeniden değerleme oranın yarısı kadar” artırılacağı yönündeydi. Düzenleme, önümüzdeki yıllarda emlak vergisi yükünü ev sahipleri aleyhine kalıcı biçimde büyütme riski taşıyor.