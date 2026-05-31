Emlak vergisinde son gün yarın: Ödemeyenlere faiz uygulanacak

Türkiye'de ev, arsa, dükkan sahibi olanları ilgilendiren Emlak Vergisi'nin ilk taksit ödemesi için son tarih geldi.

Taşınmaz sahipleri Emlak Vergisi'nin ilk taksidini en geç yarına kadar ödemek zorunda.

1 Haziran sonrasına kalacak ödemeler için gecikme faizi uygulanacak.

İNTERNET ARACILIĞIYLA ÖDENEBİLİYOR

Emlak Vergisi'ni gecikme faiziyle birlikte ödemek istemeyenler, 1 Haziran 2026'yı beklemeden, belediyelerin online ödeme sistemleri, mobil bankacılık uygulamaları, internet bankacılığı ve e-Devlet entegrasyonlu tahsilat ekranları aracılığıyla banka kartı ya da kredi kartı kullanarak ödeme yapabiliyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİ'NDEN MUAF TUTULUYOR?

Emekliler, hiçbir geliri olmayanlar, engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri Emlak Vergisi'nden muaf tutuluyor.

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyenler için bazı şartlar da bulunuyor.

Türkiye sınırları içinde sadece tek bir konuta sahip olunması (İmar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınmış konutlar dahil) ve bu konutun brüt yüzölçümünün 200 metrekareyi aşmaması gerekiyor.