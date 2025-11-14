Emlak vergisine yeni düzenleme: Çalışmalarda sona gelindi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Kasım Çarşamba günü emlak vergisine yeni düzenleme getirileceğini açıkladı.

Ekonomi gazetesinde yer alan bilgilere göre emlak vergisine yönelik bazı bölgelerde takdir komisyonlarının 10 katına kadar aldığı artış kararlarının kamuoyunda yarattığı tepki üzerine başlatılan çalışmada sona gelindi.

Habere göre torba yasaya eklenecek bir düzenleme ile emlak vergisi artış oranına bir üst sınır getirilecek.

Bu üst sınırın ağırlıklı olarak yüzde 50 olmak üzere yüzde 100’e kadar belirlenmesi seçenekleri bulunuyor. Takip eden 3 yılda ise emlak vergisi mevcut uygulamada olduğu gibi yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılacak.

2021 İLE 2025 ARASI TARTIŞILDI

Emlak Vergisi’nde rayiç bedel artış oranlarının nasıl belirleneceğine ilişkin çerçeve çizildi. Taslak çalışmanın önümüzdeki günlerde tamamlanarak Meclis gündemine gelmesi ardından da Genel Kurul’da görüşmeleri başlayacak torba yasa teklifine eklenmesi planlanıyor.

AKP'nin raporlaştırdığı saha araştırmaları ile 2021 -2025 yılları tartışıldı. 4 yıllık uygulanacak emlak vergisi ile ilgili 2 maddelik çerçevesi çizilen ancak son şekli verilmeyen düzenleme MYK toplantısında da Erdoğan’a sunuldu.

TARTIŞILAN FORMÜLLER

Kasım 2026 sonrası için tavan oran belirlenecek. 4 yıllık (2026 ile 2029) uygulanmak üzere emlak rayiç artış oran bedeli belirlenecek. Belirlenen oranın kalıcı olmasının sağlanması formüller arasında.

4 yıllık belirlenecek rayiç artış oranının kalıcı olmasının da planlandığı belirtiliyor. Böylelikle; emlak konut sektöründeki rayiç bedel gerçek bedel makasının vatandaş lehine kapatılması amaçlanacak. Düzenleme 2017 yılında çıkarılan yasanın benzeri bir düzenleme olacak. 2026-2029 yılları arasında bir bedel belirleyen bir kanun çıkacak. Bu yıllar arasında değerlendirme oranlarına göre belirlenecek. Her yıl yeniden değerleme oranının yarısı kadar artacak. Örneğin: 2025 te 1000 TL emlak vergisi ödeyen kişi, kanun ile artış oranı yüzde 50 ile sınırlandırılırsa, 2026 yılında 1500 TL ödeyecek. 2027 yılında ise yeniden değerleme oranının yarısı kadar artış yapılacak. Örneğin YD oran yüzde 30 olursa, emlak vergisi yüzde 15 artacak ve bu kişi 1775 TL vergi ödeyecek.

ERDOĞAN BELİRLEYEBİLİYOR

Yürürlükteki mevzuat uyarınca Cumhurbaşkanının, 4 yılda bir yeniden belirlenen emlak vergisine esas değerin değiştirilmeden uygulanmasına devam ettirilmesine yönelik yetkisi bulunuyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yetkisini kullanırsa emlak vergisine esas değerler sadece yeniden değerleme oranının yarısı kadar da artırabilir.