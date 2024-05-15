Emlakçılardan liyakat isyanı!

Bilge Su YILDIRIM

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişikliğe göre, 13 Mayıs ve öncesinde Maliye Bakanlığı’nda emlakçı statüsüyle kayıtlı kişilerin 31 Aralık’a kadar gerçekleştirecekleri yetki belgesi başvurularında herhangi bir mesleki deneyim şartı aranmayacak ve Bakanlık süreyi 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

Bakanlık, yönetmeliğin adil bir piyasa yapısının tesis edilmesini ve kaliteli hizmet sunumu sağlanmasını amaçladığını söylese de Emlakçı Odaları aksi fikirde.

EŞİTSİZLİK YARATIR

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, mesleki deneyim ve staj şartının aranmamasının liyakatsizliğin önünü açacağını vurguladı. Aşa; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya başta olmak üzere pek çok emlakçı odasının daha önce de karara tepki gösterdiğini anımsatarak BirGün’e şunları söyledi: “Mesleğe geçiş bu kadar kolay olmamalı. Biz mesleğe geçişin kolaylaştırılmasını değil aksine zorlaştırılmasını savunuyoruz. Kaliteli hizmet ancak böyle sunulabilir. Yoksa önüne gelen hiçbir deneyimi olmadan, liyakatsiz bir şekilde bu mesleği yaparsa kaliteli hizmet nasıl verilecek? Sektör içi eşitliği asıl bozanlar bu mesleği kayıt dışı ve yetkisiz olarak yapanlar. Eşit bir ortamdan söz etmenin yolu; işin ehli, liyakat sahibi insanların bu mesleği icra etmesinden geçiyor. Dolayısıyla mesleki deneyim ve staj şartının kaldırılması, değil eşitsizliği gidermek, bizzat haksızlık yaratıyor. Yani bu düzenleme, bunca yıl mesleki deneyim şartını sağlayabilmek için çalışan, emek sarf eden insanlarla herhangi bir deneyimi olmayan insanları eşitleyecek. Asıl eşitsizlik, esas haksızlık bu değil midir?”