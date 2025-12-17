Emlakçıya ‘örgüt finansmanı’ suçlaması

Haber Merkezi

İstanbul’da DHKP-C’ye yönelik operasyon kapsamında “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanan emlakçı Mecit Şahinkaya için adalet mücadelesi sürüyor. Örgüt operasyonu nedeniyle 7 Ekim 2009’da tutuklanan Şahinkaya tahliye olduktan bir yıl sonra Eylül 2025’te gözaltına alındı.

Şahinkaya’nın tutuklanma gerekçesi ise “örgüte maddi ve lojistik destek” ve “silahlı örgüt üyeleriyle para transferi” olarak gösterildi. Gazi Mahallesi’nde emlakçılık yapan Şahinkaya’nın banka hareketleri ‘örgüt finansmanı’ olarak gösterilirken iş için kullandığı “satılıktır”, “kiralık” afişlerinin “örgütsel afiş” olduğu iddia edildi.

Şahinkaya’nın eşi Sinem Gündüz Şahinkaya “Bebeğimiz doğduğunda yanımızda olamadı, iki aydır içeride ve kızını açık görüşte o soğuk duvarlar arasında görmek zorunda bırakıldı. Bu yaşanılanları hak etmiyoruz bir an önce adalet yerini bulmalı” dedi. Eşinin kafe işlettiğine dikkat çeken Şahinkaya, suç sayılan ödemenin kafenin devir ücreti olduğunu aktardı.

11 Şubat 2026’da görülecek olan duruşmaya çağrı yapan Şahinkaya şunları aktardı: “Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini, serbest bırakılmasını talep ediyorum. Bunun bir hak ihlali olduğunu henkes biliyor. Suçsuz yere dört duvar arasında tutuluyor.’’



