Emma Meesseman, Fenerbahçe ile sözleşme yeniledi

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Belçikalı oyuncu Emma Meesseman ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nın başarılı oyuncularından Emma Meesseman, 1 yıl daha sarı-lacivertli formayı giyecek.

Son iki sezonda Kadınlar Euroleague’in en değerli oyuncusu (MWP) seçilen Meesseman, Fenerbahçe’nin sezonu 4 kupayla kapatmasında önemli rol oynadı.

Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonunda kadromuza katılan, çubuklu formamızla mücadele ettiği iki sezonda tarihi başarılarımızda büyük pay sahibi olan Emma Meesseman, 2024-2025 sezonunun sonuna kadar formamızı giymeye devam edecektir. Bu anlaşmanın Kulübümüz ve oyuncumuz için hayırlı olmasını diliyor, Emma Meesseman’a Fenerbahçe forması altında nice başarılar diliyoruz" denildi.