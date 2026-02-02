Emmanuel Agbadou, Beşiktaş'ta

Beşiktaş uzun süredir uğraş verdiği stoper transferini bugün sonuçlandırmak istiyor. Siyah-beyazlılar, Premier Lig takımı Wolverhampton Wanderers'ta forma giyen Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou anlaştı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu haberine göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bugün Wolves yetkilileriyle bir araya gelip transferi noktaladı.

Siyah-beyazlılar, Wolverhampton'a Agbadou transferi için 17 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Tecrübeli stoper, Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon euro kazanacak ve 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Geçen sezon kış transfer döneminde Reims’ten Wolverhampton'a katılan Agbadou, bu sezon 17 maçta forma giyerken 2 asistlik performans sergiledi.

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

Öte yandan transfer çalışmalarıyla ilgili Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Sergen Yalçın şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben de isterim çok sert bir kadro kurmayı. Kazanmanın ne kadar zor olduğunu görüyorsunuz. Ben de güçlü kadroyla oynamak isterim. Elimizdeki oyuncular karakter gösteriyorlar.

Asllani hiç kırmızı kart görmemiş, burada 5 dakikada görüyor. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. En doğru şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Belki haftaya 3 oyuncu gelecek, 'Bunlar nasıl geldi?' diyeceksiniz. Burası taraftarın istediği takım haline gelecek, biraz bekleyin."