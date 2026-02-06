Emmanuel Eboue’nin oğlu Mathis Eboue, Chelsea'yle imzaladı

Chelsea, bir dönem Galatasaray forması giyen Emmanuel Eboue’nin oğlu olan akademi oyuncusu Mathis Eboue ile 17. yaş gününün ardından ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

Ocak 2025’te Watford’dan Chelsea altyapısına katılan Eboue, kısa sürede kulüp bünyesine uyum sağladı. Watford’da henüz 16 yaşındayken 21 yaş altı takımında forma giyen genç oyuncu, yaş grubunun üzerinde bir gelişim grafiği sergiledi.

DİKKAT ÇEKEN PERFORMANSLAR

Londra ekibindeki ilk tam sezonuna U18 takımında başlayan Eboue, Crystal Palace karşısında 4-2 kazanılan deplasman maçında attığı golle dikkat çekti. Ayrıca UEFA Gençlik Ligi’nde de ilk kez sahne aldı ve Benfica’nın 5-2 mağlup edildiği karşılaşmada forma giydi.

Ofansif orta saha pozisyonunda görev yapan Mathis Eboue, bu sezon Chelsea U18 takımında 16 maça çıktı. Takımın düzenli isimlerinden biri haline gelen genç futbolcu, tüm kulvarlarda toplam 3 gol kaydetti.