Emmanuel Emenike ülkesinde hastane yaptırdı

Eski futbolcu Emmanuel Emenike, Nijerya’da kendi adını taşıyan bir hastaneyi hizmete açarak sağlık alanında önemli bir yatırım yaptı.

Spor
  • 09.02.2026 13:31
  • Giriş: 09.02.2026 13:31
  • Güncelleme: 09.02.2026 13:35
Kaynak: Spor Servisi
Süper Lig’de Kardemir Karabükspor ve Fenerbahçe formalarıyla tanınan Nijeryalı eski futbolcu Emmanuel Emenike, ülkesinde sağlık alanında önemli bir yatırıma imza attı.

Emenike’nin adını taşıyan Uluslararası Emmanuel Emenike Hastanesi'nin hizmete gireceği duyuruldu.

SAĞLIK HİZMETLERİNE KATKI

Futbol kariyerini noktaladıktan sonra farklı alanlarda yatırımlar yapan eski futbolcunun, bu projeyle bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sağlamayı hedeflediği belirtildi.

Türkiye’de Kardemir Karabükspor ve Fenerbahçe formalarıyla iz bırakan Emenike, profesyonel futbol kariyerini 2019 yılında Westerlo forması giydikten sonra sonlandırmıştı.

