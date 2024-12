Emmanuel Macron'dan Gisele Pelicot’a teşekkür

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya üzerinden yıllarca eşinin ve onun bulduğu yabancıların cinsel saldırısına uğrayan Gisele Pelicot'a teşekkür etti.

Macron, "Başınızı dik tutarak çileyle yüzleştiğiniz adalet sözü, her zaman konuşacak ve uğruna mücadele edecek bir öncüye sahip olan kadınlar ve hepimiz için teşekkürler. Saygınlığınız ve cesaretiniz Fransa'yı ve dünyayı etkiledi" ifadelerini kullandı.

Merci Gisèle Pélicot.



Pour ce mot de justice au nom duquel vous avez affronté l’épreuve tête haute.



Pour les femmes, qui ont pour toujours une éclaireuse pour parler et lutter.



Pour nous tous, car votre dignité et votre courage ont ému et inspiré la France et le monde. pic.twitter.com/6203dON8t4