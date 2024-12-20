Emmanuel Macron'dan Gisele Pelicot’a teşekkür

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya üzerinden yıllarca eşinin ve onun bulduğu yabancıların cinsel saldırısına uğrayan Gisele Pelicot'a teşekkür etti.

Macron, "Başınızı dik tutarak çileyle yüzleştiğiniz adalet sözü, her zaman konuşacak ve uğruna mücadele edecek bir öncüye sahip olan kadınlar ve hepimiz için teşekkürler. Saygınlığınız ve cesaretiniz Fransa'yı ve dünyayı etkiledi" ifadelerini kullandı.

Merci Gisèle Pélicot.



Pour ce mot de justice au nom duquel vous avez affronté l’épreuve tête haute.



Pour les femmes, qui ont pour toujours une éclaireuse pour parler et lutter.



Pour nous tous, car votre dignité et votre courage ont ému et inspiré la France et le monde. pic.twitter.com/6203dON8t4 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 20, 2024

Gisele Pelicot'un (72), eşi Dominique Pelicot (72) kendisine yaklaşık 10 yıl boyunca cinsel saldırıda bulundu. Dominique'in ayrıca yabancıları da bu suça ortak ettiği ortaya çıktı.

Mahkeme, Dominique Pelicot’u 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Suça karışan 50 sanık da 3 ila 15 yıl arasında değişen cezalar aldı. Gisele Pelicot, duruşmanın kapalı olmaması gerektiğini savunarak, "Bu durumu yaşayan tüm kadınların 'Pelicot bunu yaptı, ben de yapabilirim' demesini isterim. Artık utanmalarını istemiyorum" diye konuştu.