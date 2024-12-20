Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Emmanuel Macron'dan Gisele Pelicot’a teşekkür

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yıllarca eşinin ve onun bulduğu yabancıların cinsel saldırısına uğrayan Gisele Pelicot'a mahkemedeki cesaretinden dolayı teşekkür etti. Dava, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

Dünya
  • 20.12.2024 10:53
  • Giriş: 20.12.2024 10:53
  • Güncelleme: 20.12.2024 11:03
Kaynak: Dış Haberler
Emmanuel Macron'dan Gisele Pelicot’a teşekkür

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya üzerinden yıllarca eşinin ve onun bulduğu yabancıların cinsel saldırısına uğrayan Gisele Pelicot'a teşekkür etti.

Macron, "Başınızı dik tutarak çileyle yüzleştiğiniz adalet sözü, her zaman konuşacak ve uğruna mücadele edecek bir öncüye sahip olan kadınlar ve hepimiz için teşekkürler. Saygınlığınız ve cesaretiniz Fransa'yı ve dünyayı etkiledi" ifadelerini kullandı.

Gisele Pelicot'un (72), eşi Dominique Pelicot (72) kendisine yaklaşık 10 yıl boyunca cinsel saldırıda bulundu. Dominique'in ayrıca yabancıları da bu suça ortak ettiği ortaya çıktı.

Mahkeme, Dominique Pelicot’u 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Suça karışan 50 sanık da 3 ila 15 yıl arasında değişen cezalar aldı. Gisele Pelicot, duruşmanın kapalı olmaması gerektiğini savunarak, "Bu durumu yaşayan tüm kadınların 'Pelicot bunu yaptı, ben de yapabilirim' demesini isterim. Artık utanmalarını istemiyorum" diye konuştu.

Fransayı sarsan cinsel saldırı davası: Dominique Pelicot için 20 yıl hapis talebi
BirGün'e Abone Ol