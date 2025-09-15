Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: Törende “Özgür Filistin” sesleri yükseldi

ABD'de California eyaletinin Los Angeles kentindeki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle 77. Primetime Emmy Ödülleri sahiplerine teslim edildi.

"Televizyonun Oscarları" olarak nitelendirilen Primetime Emmy Ödülleri, bu yıl 77. kez sahiplerini buldu.

Ödül töreninde Netflix yapımı "Adolescence" ile Apple TV yapımı "The Studio" dizileri, birçok dalda ödül alarak geceye damgasını vurdu.

Törende "En İyi Drama Dizisi" ödülüne The Pitt sahip olurken, "En İyi Komedi Dizisi" ödülünü de The Studio aldı.

The Studio oyuncularından Seth Rogen "En İyi Erkek Komedi Oyuncusu" ödülünü kazanırken, Hacks dizisi oyuncularından Jean Smart ise "En İyi Kadın Komedi Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Toplam 13 ödül kazanan The Studio, tek sezonda en fazla ödül kazanan komedi dizisi olarak kayıtlara geçti.

The Pitt dizisi oyuncularından Noah Wyle "En İyi Erkek Drama Oyuncusu" ödülüne layık görülürken, Katherine LaNasa da "En İyi Yardımcı Erkek Drama Oyuncusu" ödülünü eve götürdü.

"En İyi Kadın Drama Oyuncusu" ödülünü ise Severance dizisindeki rolüyle Britt Lower aldı.

ADOLESCENCE MİNİ DİZİ ALANINDA DİKKATLERİ ÇEKTİ

"En iyi Mini Dizi" ödülünü alan "Adolescence" dizisinin oyuncularından Stephen Graham, "En İyi Mini Dizi Oyuncusu" ödülünü eve götürdü.

Ayrıca, dizinin oyuncularından Erin Doherty "En İyi Yardımcı Kadın Mini Dizi Oyuncusu" ödülünü kazanırken, Owen Cooper da "En İyi Yardımcı Erkek Mini Dizi Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Dizide Philip Barantini, "En İyi Mini Dizi Yönetmeni " ödülünün sahibi olurken, senarist Jack Thorne ve Stephen Graham da "En İyi Mini Dizi Senaryosu" ödülünü aldı.

BARDEM, GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI DESTEKLEYEN BİR FİLMDE ÇALIŞMAYACAĞINI SÖYLEDİ

Törene katılan birçok ünlü oyuncu, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

Oscar ödüllü İspanyol sinema oyuncusu Javier Bardem, ödül törenine Filistin mücadelesinin sembolü haline gelen, siyah, beyaz, kırmızı ve yeşil renklerdeki kefiye veya puşi adıyla bilinen örtüyü takarak katıldı.

Bardem, The Hollywood Reporter dergisine verdiği demeçte, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı destekleyen veya meşrulaştıran herhangi bir filmde veya televizyon şirketinde çalışmayacağını belirterek, "Bu kadar basit. Bu sektörde ya da başka herhangi bir sektörde bunu yapmamalıyız." dedi.

İsrail'e ticari ve diplomatik yaptırımlar uygulanması çağrısında bulunan Bardem, "Özgür Filistin" ifadesini kullandı.

"DÜNYADAKİ EN ÖNEMLİ ŞEY BARIŞA SAHİP OLMAK"

ABD'li komedyen ve oyuncu Megan Stalter da törene üzerinde "Ateşkes" yazan bir çanta ile katıldı.

Bir platformda sesini duyurmanın önemine dikkati çeken Stalter, "Dünyadaki en önemli şey barışa sahip olmak." ifadesini kullandı.

Stalter, dünyada yaşananlar hakkında konuşmanın kıyafet tercihlerinden daha önemli olduğunu vurgulayarak, "Bir şey söylemeden duramam ve bu, büyük bir gece elbisesi giymiş olsam da kot pantolon giymiş olsam da, bu bana görünüşümden daha önemli gibi geliyor. Gerçekten korkunç olan şeyler hakkında konuşmak çok önemli." diye konuştu.

YAHUDİ OYUNCU EİNBİNDER'DEN "FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK" ÇAĞRISI

Törende "Hacks" adlı dizideki rolüyle yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanan Yahudi aktrist Hannah Einbinder'ın konuşması ise dikkat çekti.

Einbinder, sahnede ödülünü alırken ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına da tepki gösterdiği konuşmasını, "Filistin'e özgürlük. Kahrolsun ICE (ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza)." sözleriyle tamamladı.

Ödülünü aldıktan sonra salonun dışında konuyla ilgili bir açıklama yapan Einbinder, "Bir Yahudi olarak, Yahudilerin İsrail devletinden ayrı olduğunu dile getirmek benim yükümlülüğüm. Bizim dinimiz ve kültürümüz, bu tür etnik-milliyetçi devletten gerçekten ayrıdır." ifadelerini kullandı.

Yakasında, Gazze'de ateşkes çağrısıyla bir araya gelen çok sayıda sinema sanatçısının katıldığı "Artist4Ceasefire" hareketinin broşunu da takan ünlü aktrist, Gazze'deki Filistinlilere yardım etmek için orada bulunan arkadaşları olduğunu ve yaşananların kendisini derinden etkilediğini belirtti.

Einbinder, İsrail'in uyguladığı soykırıma suç ortağı olan kurumlara tepki göstermeye devam edeceklerini ve bunun bir parçası olmaktan mutlu olduğunu vurguladı.

Aralarında Oscar, BAFTA, Emmy ve Cannes ödüllü isimlerin de bulunduğu dünyaca ünlü oyuncu, yönetmen ve film yapımcılarının Filistin halkına karşı soykırım ve apartheid suçlarına karışmış İsrailli film kurumlarıyla (festivaller, sinemalar, yayıncılar ve yapım şirketleri dahil) çalışmayı reddettiklerini bildirdikleri ortak metin, 4 binden fazla kişi tarafından imzalanmıştı.

8 Eylül'de yayımlandığında ünlü oyuncular Olivia Colman, Mark Ruffalo, Riz Ahmed, Tilda Swinton, Javier Bardem ve Susan Sarandon ile yönetmenler Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay ve Adam McKay gibi isimler dahil 1300'den fazla kişi tarafından imzalandığı açıklanan metne gösterilen destek, kısa sürede 4 bin imzayı aşmıştı.

Ödülleri kazananların listesi şöyle:

• En İyi Drama Dizisi

KAZANAN: The Pitt (HBO Max)

Andor (Disney+)

The Diplomat (Netflix)

The Last of Us (HBO Max)

Paradise (Hulu)

Severance (Apple TV+)

Slow Horses (Apple TV+)

The White Lotus (HBO Max)

• En İyi Komedi Dizisi

KAZANAN: The Studio (Apple TV+)

Abbott Elementary (ABC)

The Bear (Hulu)

Hacks (HBO Max)

Nobody Wants This (Netflix)

Only Murders in the Building (Hulu)

Shrinking (Apple TV+)

What We Do in the Shadows (Hulu)

• En İyi Mini Dizi

KAZANAN: Adolescence (Netflix)

Black Mirror (Netflix)

Dying for Sex (Hulu)

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story (Netflix)

The Penguin (HBO Max)

• En İyi Aktör - Drama

KAZANAN: Noah Wyle - The Pitt (HBO Max)

Sterling K Brown - Paradise (Hulu)

Gary Oldman - Slow Horses (Apple TV+)

Pedro Pascal - The Last of Us (HBO Max)

Adam Scott - Severance (Apple TV+)

• En İyi Aktrist - Drama

KAZANAN: Britt Lower - Severance (Apple TV+)

Kathy Bates - Matlock (CBS)

Sharon Horgan - Bad Sisters (Apple TV+)

Bella Ramsey - The Last of Us (HBO Max)

Keri Russell - The Diplomat (Netflix)

• En İyi Aktör - Komedi

KAZANAN: Seth Rogen - The Studio (Apple TV+)

Adam Brody - Nobody Wants This (Netflix)

Jason Segel - Shrinking (Apple TV+)

Martin Short - Only Murders in the Building (Hulu)

Jeremy Allen White - The Bear (Hulu)

• En İyi Aktrist - Komedi

KAZANAN: Jean Smart - Hacks (HBO Max)

Uzo Aduba - The Residence (Netflix)

Kristen Bell - Nobody Wants This (Netflix)

Quinta Brunson - Abbott Elementary (ABC)

Ayo Edebiri - The Bear (Hulu)

• En İyi Aktör - Mini Dizi

KAZANAN: Stephen Graham - Adolescence (Netflix)

Colin Farrell - The Penguin (HBO Max)

Jake Gyllenhaal - Presumed Innocent (Apple TV+)

Bryan Tyree Henry - Dope Thief (Apple TV+)

Cooper Koch - Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story (Netflix)

• En İyi Aktrist - Mini Dizi

KAZANAN: Cristin Milioti - The Penguin (HBO Max)

Cate Blanchett - Disclaimer (Apple TV+)

Meghan Fehy - Sirens (Netflix)

Rashidah Jones - Black Mirror (Netflix)

Michelle Williams - Dying for Sex (Hulu)

• En İyi Yardımcı Aktör - Drama

KAZANAN: Tramell Tillman - Severance (Apple TV+)

Zach Cherry - Severance (Apple TV+)

Walton Goggins - The White Lotus (HBO Max)

Jason Isaacs - The White Lotus (HBO Max)

James Marsden - Paradise (Hulu)

Sam Rockwell -The White Lotus (HBO Max)

John Turturro - Severance (Apple TV+)

• En İyi Yardımcı Aktrist - Drama

KAZANAN: Katherine LaNasa - The Pitt (HBO Max)

Patricia Arquette - Severance (Apple TV+)

Carrie Coon - The White Lotus (HBO Max)

Julianne Nicholson - Paradise (Hulu)

Parker Posey - The White Lotus (HBO Max)

Natasha Rothwell - The White Lotus (HBO Max)

Aimee Lou Wood - The White Lotus (HBO Max)

• En İyi Yardımcı Aktör– Komedi

KAZANAN: Jeff Hiller - Somebody Somewhere (HBO Max)

Ike Barinholtz - The Studio (Apple TV+)

Colman Domingo - The Four Seasons (Netflix)

Harrison Ford - Shrinking (Apple TV+)

Ebon Moss-Bachrach - The Bear (Hulu)

Michael Urie - Shrinking (Apple TV+)

Bowen Yang - Saturday Night Live (NBC)

• En İyi Yardımcı Aktrist – Komedi

KAZANAN: Hannah Einbinder - Hacks (HBO Max)

Liza Colón-Zayas - The Bear (Hulu)

Kathryn Hahn - The Studio (Apple TV+)

Janelle James - Abbott Elementary (ABC)

Catherine O'Hara - The Studio (Apple TV+)

Sheryl Lee Ralph - Abbott Elementary (ABC)

Jessica Williams - Shrinking (Apple TV+)

• En İyi Yardımcı Aktör - Mini dizi

Javier Bardem - Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story (Netflix)

Bill Camp - Presumed Innocent (Apple TV+)

KAZANAN: Owen Cooper - Adolescence (Netflix)

Rob Delaney - Dying For Sex (Hulu)

Peter Sarsgaard - Presumed Innocent (Apple TV+)

Ashley Walters - Adolescence (Netflix)

• En İyi Yardımcı Aktrist – Mini dizi

KAZANAN: Erin Doherty - Adolescence (Netflix)

Ruth Negga - Presumed Innocent (Apple TV+)

Deirdre O'Connell - The Penguin (HBO Max)

Chloë Sevigny - Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story (Netflix)

Jenny Slate - Dying For Sex (Hulu)

Christine Tremarco - Adolescence (Netflix)

• En İyi Senaryo - Komedi

Quinta Brunson - Abbott Elementary

Lucia Aniello, Paul W. Downs and Jen Statsky - Hacks

Nathan Fielder, Carrie Kemper, Adam Locke-Norton, Eric Notarnicola - The Rehearsal

Hannah Bos, Paul Thureen, Bridget Everett - Somebody Somewhere

KAZANAN: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez - The Studio

Sam Johnson, Sarah Naftalis, Paul Simms - What We Do in the Shadows

• En İyi Senaryo – Drama

KAZANAN: Dan Gilroy - Andor

Joe Sachs - The Pitt

R. Scott Gemmill - The Pitt

Dan Erickson - Severance

Will Smith - Slow Horses

Mike White - The White Lotus

• En İyi Senaryo – Mini Dizi

KAZANAN: Jack Thorne, Stephen Graham - Adolescence

Charlie Brooker, Bisha K. Ali - Black Mirror

Kim Rosenstock, Elizabeth Meriwether - Dying for Sex

Lauren LeFranc - The Penguin

Joshua Zetumer - Say Nothing

• En İyi Yönetmen – Komedi

Janus Metz, Andor

Amanda Marsalis, The Pitt

John Wells, The Pitt

Jessica Lee Gagné, Severance

Ben Stiller, Severance

KAZANAN: Adam Randall, Slow Horses

Mike White, The White Lotus

• En İyi Yönetmen – Drama

Ayo Edebiri, The Bear

Lucia Aniello, Hacks

James Burrows, Mid-Century Modern

Nathan Fielder, The Rehearsal

KAZANAN: Seth Rogen, The Studio

• En İyi Yönetmen – Mini Dizi

KAZANAN: Philip Barantini, Adolescence

Shannon Murphy, Dying for Sex

Helen Shaver, The Penguin

Jennifer Getzinger, The Penguin

Nicole Kassell, Sirens

Lesli Linka Glatter, Zero Day