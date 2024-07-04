Emniyet, belediye binasını boşalttırdı

Haber Merkezi

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde eski Devlet Hastanesi olarak bilinen ve 2022 yılından beri ihtiyaçtan kaynaklı Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (DİSKİ) hizmet binası olarak kullanılan yapı Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ait olduğu gerekçesiyle boşaltıldı. MA’nın haberine göre çok sayıda personelin çalıştığı ve 120 bin nüfusa hizmet veren DİSKİ Bismil Şubesi yer bulamadığı için Belediye bünyesinde boş bir odaya yerleştirildi. Kayyum dönemi boyunca kullanılan binanın DEM Parti’nin gelmesiyle emniyet tarafından boşaltılması dikkat çekti.

Dar bir odada vezne, abone, tahakkuk gibi birimler hizmet verirken, halkla ilişkiler, teknik ekip, DİSKİ şube müdürlüğü, kalem, sayaç ve kayıp kaçak ekiplerine ise yer temin edilemediği için hizmet vermekte zorlanılıyor.

Bismil Belediyesi’ne 2017 yılında kayyum atanmasıyla hizmet binası Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne devredilmişti.