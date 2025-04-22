Emniyet bildirdi, üniversite soruşturma açtı

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasın ardından ülke genelinde başlayan protestolarda Kocaeli'de de birçok öğrenci gözaltına alındı. Yapılan müdahaleler sonucu gözaltını alanın ve aralarında öğrencilerinde bulunduğu kişiler hakkında "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununa Muhalefet, Kamu Malına Zarar Verme, Görevli Memura Direnme" suçlarından adli işlem yapıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü gözaltına alınan 32 öğrencinin bilgisini de eğitim gördükleri Koaceli Üniversitesi'ne gönderdi.

Bunun üzerine üniversite yönetimi ifadelerinin ardından serbest bırakılan 32 öğrenci hakkında soruşturma başlattı.

Öğrenciler sözlü veya yazılı savunma yapmaları için çağırıldı.

Soruşturmaya veliler, "Bir suçları olmadığı halde soruşturma açılıyor ve eylemlerin çoğu kampüs içinde bile değildi" ifadeleriyle tepki gösterdi.