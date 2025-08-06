Emniyet: "Deprem davası sanıklarının yurtdışına kaçtığı değerlendirilmekte"

Maraş’ta 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı’nın yıkımına neden olmakla suçlanan iş insanları Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel yaklaşık 700 gündür yakalanamıyor.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden dava dosyasına ise Emniyet Genel Müdürlüğü’nün dikkati çeken bir yazısı girdi. Yazıda, “Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel’in yasa dışı yollardan yurtdışına çıktığı değerlendiriliyor” denildi ve talep edilmesi halinde iki firari sanık için de kırmızı bülten çıkarılabileceği bildirildi.

35 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki 10 katlı Ezgi Apartmanı, 6 Şubat 2023’teki 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Sadece apartman görevlisi Mulla Kenger ile oğlu Mesut Kenger’in sağ olarak kurtulduğu binada 35 kişi hayatını kaybetti. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) yedi öğretim üyesinin hazırladığı raporda binayı inşa eden müteahhit ile binanın giriş katında bulunan ve tadilat yapan Kervan Pastanesi’nin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi.

ERSAN ŞEN GARANTİ İSTİYOR

Ancak haklarında “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel kayıtlı adreslerinde bulunamadı. Yakınlarını kaybedenler, şirketleri faaliyetlerini sürdüren, devlete dondurma satmaya devam eden iki firari sanığın yaklaşık 700 gündür yakalanmasını bekliyor.

Firarilerin avukatlığını üstlenen Ersan Şen ise duruşmalarda “Kervancıoğlu ile Pekel’in yakalama kararlarının kaldırılmasını ve firari müvekkillerine tutuklanmama garantisi verilmesini” talep ediyor.

BAŞSAVCI BİLE İSYAN ETTİ

Dava sürecinde skandallar zincirine her geçen gün yeni bir halka eklenirken Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ile Başsavcı Vekili Bülent Delibalta da polisin ve jandarmanın firari sanıkları yakalamamasına tepki gösterdi. İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı’na gönderdikleri yazıda, “Şahısların ilk andan itibaren yakalanamamış olması kamuoyu nezdinde infiale sebebiyet verdi…” demişti.

KAMU KURUMLARINDAN İHALE ALIYORLAR

Ancak tüm bunlara rağmen firari sanıklar Kervancıoğlu ile Pekel’in sahibi olduğu Alpedo Dondurma, kamu kurumlarına dondurma satmaya devam ediyor.