Emniyet Genel Müdürlüğü, 14 sosyal medya hesabıyla ilgili işlem başlatıldığını duyurdu

Emniyet Genel Müdürlüğü, 14 sosyal medya hesabının yöneticisiyle ilgili "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ve "Suç İşlemeye Tahrik"ten işlem başlatıldığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası;

Bazı sosyal medya hesapları üzerinden:

"Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ve "Suç İşlemeye Tahrik" suçları kapsamında provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiş ve haklarında işlem başlatılmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğümüzce provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesapları tespit çalışmalarımız devam etmektedir."