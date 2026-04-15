Emniyet Genel Müdürlüğü: 591 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarına dair 591 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlattığını duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü yayımladığı basın açıklamasında Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırılarına dair 591 sosyal medya hesabına dair gerekli işlemlerin başatıldığını belirtti. Müdürlük ilgili hesaplara yönelik işlemlerin "kamu düzenini olumsuz etkileyen, suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, olayları çarpıtan, kasıtlı biçimde dezenformasyon üreten ve toplumda kin ve düşmanlık duygularını körükleme" sebeplerinden başlatıldığını ifade etti.
Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasının tamamı şöyle:
"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan elim hadiselere ilişkin toplam 591 sosyal medya hesabı hakkında; kamu düzenini olumsuz etkileyen, suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, olayları çarpıtan, kasıtlı biçimde dezenformasyon üreten ve toplumda kin ve düşmanlık duygularını körüklemeye yönelik paylaşımlar tespit edilmiştir.
Tespit edilen söz konusu hesap ve içeriklere ilişkin gerekli işlemler başlatılmış; içerikleri üreten, yayan ve yayılmasına aracılık eden şahıslar hakkında adli süreçler gecikmeksizin yürütülmektedir.
Bu tür provokatif paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli işlemler kararlılıkla sürdürülecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."