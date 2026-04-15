Emniyet Genel Müdürlüğü: 591 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü yayımladığı basın açıklamasında Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırılarına dair 591 sosyal medya hesabına dair gerekli işlemlerin başatıldığını belirtti. Müdürlük ilgili hesaplara yönelik işlemlerin "kamu düzenini olumsuz etkileyen, suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, olayları çarpıtan, kasıtlı biçimde dezenformasyon üreten ve toplumda kin ve düşmanlık duygularını körükleme" sebeplerinden başlatıldığını ifade etti.

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasının tamamı şöyle: