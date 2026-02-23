Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görev değişikliği iddiası: 7 isim konuşuluyor

Adalet ve İçişleri Bakanlıklarında son dönemde art arda yapılan görev değişikliklerinin ardından emniyet teşkilatında da yeni bir atama hazırlığı olduğu öne sürüldü. İçişleri Bakanlığı kulislerinde Emniyet Genel Müdürlüğü için isimlerin konuşulduğu belirtiliyor.

Gazeteci İsmail Saymaz, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarında son dönemde yaşanan görev değişikliklerinin ardından emniyet teşkilatında da yeni bir değişim beklentisinin konuşulduğunu yazdı.

Saymaz’ın aktardığına göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un ardından yapılan düzenlemeler kapsamında bakan yardımcıları değiştirildi. Adalet Bakanı’nın İstanbul’a, en güvendiği çalışma arkadaşlarından biri olarak bilinen Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez getirildi.

İçişleri Bakanlığı kulislerinde ise Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın görevden alınabileceği iddiaları dile getiriliyor.

Bakanlık koridorlarında Demirtaş’ın yerine gelebilecek yedi ismin konuşulduğu belirtiliyor.

Saymaz’ın yazısında adı geçen isimler şöyle sıralandı:

• TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başdanışmanı ve eski EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik

• İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Aziz Yıldırım

• Kocaeli Valisi İlhami Aktaş

• Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan

• Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu

• Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal

• İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız

Haberde ayrıca emniyet teşkilatının, genel müdürlük görevine kurum içinden bir ismin getirilmesine daha sıcak baktığının ifade edildiği aktarıldı.

Öte yandan Saymaz, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’in iki ay sonra yaş haddinden emekliye ayrılmasının beklendiğini de yazdı.