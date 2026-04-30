Emniyet Genel Müdürü görevden alındı: 4 vali, 7 il emniyet müdürünün yeri değişti
Resmi Gazete’de yayımlanan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararlarla, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç görevden alındı. Demirtaş’ın yerine Nevşehir Valisi Ali Fidan, Ankara Valiliği’ne Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne ise Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek atandı; Şahin ise TİHEK Başkanlığı’na getirildi. Kararlarla birlikte 4 vali ve 7 il emniyet müdürünün görev yeri de değiştirildi.
EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ DEMİRTAŞ GÖREVDEN ALINDI
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, görevden alınan Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, merkeze çekilerek İçişleri Bakanlığı emrine verildi.
Demirtaş'ın yerine Emniyet Genel Müdürü olarak Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı.
TİHEK BAŞKANLIĞI'NA VASİP ŞAHİN, ANKARA VALİLİĞİNE YAKUP CANBOLAT ATANDI
Karar kapsamında Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı’na atandı.
Şahin'den boşalan Ankara Valiliğine, Aydın Valisi Yakup Canbolat atandı.
Aydın Valiliğine Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Valiliğine İstanbul Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük ve Nevşehir Valiliğine Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök'ün ataması yapıldı.
İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gökhan Zengin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Levent Kepçeli getirildi.
7 EMNİYET MÜDÜRÜNÜN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ
Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Mersin İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Aydın Karan, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Tuncay Pekin ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir atandı.
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde açık bulunan genel sekreter yardımcılıklarına ise Füsun Arslantosun ve Alper Görkem Aksu getirildi.