Emniyet Kanunu değişiyor: Mesai saatlerine düzenleme

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Emniyet Kanunu'nda yapılacak değişikliklere dair İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı taslak düzenlemede sona gelindi.

Yeni düzenlemede mesai saatleri, yetki tanımı ve standartlara uyum gibi başlıklarda yapılacak değişikliklerin detayları da belli olmaya başladı.

SAATLERE DÜZENLEME

Mevcut kanunun ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalması sebebiyle hazırlanan yeni “Polis Meslek Kanunu” ile teşkilatın çalışma yapısında değişiklikler yapılacak.

Hazırlanmakta olan taslağın özellikle düzensiz mesai saatlerine dair düzenlemeler içerdiği ifade edildi.

Buna göre yeni düzenlemeyle izin haklarının daha sistemli hâle getirilmesi ve özlük haklarında iyileştirme yapılması hedefleniyor.

Ancak düzenlemede bu konunun nasıl ele alındığıyla ilgili detay belirtilmedi.

YETKİ TANIMI VE SENDİKAL HAKLAR

Düzenlemede ele alınacak bir diğer başlığın ise uygulamadaki farklılıkların önüne geçmek amacıyla yetki tanımının sınırlarının daha net biçimde belirtilmesi olduğu ifade edildi.

Bununla beraber polislerin sendikal hakları ve bağımsız denetim mekanizmalarına ilişkin düzenlemelerin de taslakta yer aldığı belirtildi.