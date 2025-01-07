Emniyet kemeri takmama cezası: 2025 Emniyet kemeri takmama cezası ne kadar?

Emniyet kemeri takmama cezası | Trafik cezası ücretleri 2025 yılına girilmesiyle yeniden değerlendirme oranlarının belli olmasıyla birlikte güncellendi. Araç ile trafiğe çıkan yurttaşların kurallara uyması adına uygulanan trafik cezası ücretlerinin değişmesiyle birlikte yurttaşlar Emniyet kemeri takmama cezası araştırması yaparak 2025 Emniyet kemeri takmama cezası ne kadar sorusunu gündeme getiriyor. Kırmızı ışıkta geçmekten ehliyetsiz araç sürmeye kadar çok sayıda trafik cezası ücretlerinde artışa gidildi. Peki, 2025 Emniyet kemeri takmama cezası ne kadar? İşte Emniyet kemeri takmama cezası!

EMNİYET KEMERİ TAKMAMA CEZASI

Karayolları Trafik Kanunu'nun 78. maddesine göre emniyet kemeri takmayan sürücülere 78/1-a cezası uygulanır ve 15 ehliyet puanı kesilir. 2025 yılında araç sürücüleri için Emniyet kemeri takmama cezası 993 TL olarak ilan edilmiştir.

2025 EMNİYET KEMERİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Trafik Cezası/Maddesi Trafik Ceza Tutarı (TL) İndirimli Tutar (TL) Ceza Puanı Emniyet kemeri takmama / 78/1-a 993 TL 745 TL 15

*İndirimli tutar cezanın tebliğ edildiği tarihten sonraki 30 takvim günü içerisinde ödendiğinde geçerlidir.

Trafik cezası nasıl ödenir?

Trafik cezalarını ödemek isteyen yurttaşlar işlemlerini T.C kimlik kartları ile PTT, vergi daireleri, bankalar ve Dijital Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) üzerinden gerçekleştirebilirler. Ayrıca birçok bankanın dijital bankacılık işlemleri bölümünden de trafik cezalarını online olarak ödeyebilirler.

Trafik cezası nereden öğrenilir?

Trafik cezası ve borçlarını sorgulamak isteyen yurttaşlar e-Devlet yer alan "Trafik Para Cezası Borcu Sorgulama ve Ödeme" sayfasında T.C kimlik numarası ve araç plakası üzerinden sorgulama yaparak mevcut trafik cezalarını öğrenebilirler.

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