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Emniyet müdür yardımcısı evinde ölü bulundu

Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran, evinde ölü bulundu. İlk incelemede Baran'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Güncel
  • 19.07.2024 14:52
  • Giriş: 19.07.2024 14:52
  • Güncelleme: 19.07.2024 14:54
Kaynak: AA
Emniyet müdür yardımcısı evinde ölü bulundu

Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran, geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti.

Baran’dan haber alınamaması üzerine, mesai arkadaşları İpekyol Mahallesi'ndeki evine gitti.

Eve giren polisler, Baran’ı hareketsiz görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, Baran’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk incelemede kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlenen Baran’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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