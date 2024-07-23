"Emniyet Müdürü iktidarın memuru gibi davranamaz"

Haber Merkezi

Saray rejimi emniyetten yargıya her alanda etkinliğini sürdürürken devletin kurumları iktidarın sözcülüğünü yapıyor. Kayyum yönetimindeyken işe alınan ancak DEM Parti’nin yeniden kazanmasıyla Iğdır Belediyesi’ndeki işlerinden çıkarılan 204 işçinin, belediye hizmet binası önünde başlattığı eylem sonrası, işten çıkarılan işçileri ziyaret eden Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya’nın işçilere olan desteği DEM Parti’nin tepkisi çekti.

Iğdır Belediye-İş Sendikası Başkanı Himmet Bozan ve eylemcilere hitap eden Sakarya, “Hak, hukuk, adalet en kısa zamanda tecelli edecektir, sizden bir ricam, haklı, hukuksal durumunuzu muhafaza etmeniz. Bu şekilde gösterilere hukuk çerçevesinde devam etmeniz. Size karşı dışarıdan gelecek olan her türlü saldırı, emniyet güçleri tarafından bertaraf edilecektir” dedi.

DEM Parti Genel Merkezi, sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak Emniyet Müdürü Sakarya’nın işçilere ziyaretine şöyle tepki gösterdi: “Iğdır İl Emniyet Müdürü’nün, Iğdır Belediyemiz önünde yaptığı provakatif açıklama, iktidarın ülkeyi getirdiği çeteleşmenin fotoğrafıdır. Bir emniyet mensubunun haddi olmayan bu açıklamasıyla ilgili hukuksal mücadelemizi sonuna kadar kullanacağız. Halkın iradesini böyle ucuz tehdit ve şantajlarla gasp etmenize izin vermeyeceğiz!”

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Rüştü Tiryaki ise Iğdır İl Emniyet Müdürünün AKP memuru gibi hareket ettiğini belirterek kayyumun 200 kişiyi usulsüz bir şekilde belediyede işe aldığını açıkladı. Partisinin genel merkezinde açıklama yapan Tiryaki, emniyet müdürünün sözlerine işaret ederek, "Dağılın uyarısı yapmak için yanlarına gitmiyor. Dağıtın bunları demek için de yanlarına gitmiyor. Sıkça kullandıkları, ama gerçekten çok saygısız bir ifade olan süpürün bunları demek için de işçilerin yanlarına gitmiyor. İşçilere gaz sıkılmıyor. İşçilere su sıkılmıyor. İşçiler gözaltına alınmıyor. İşçiler yerlerde sürüklenmiyor" ifadelerini kullandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü de Sakarya'nın eleştiri konusu olan görüntülerine ilişkin açıklama yayımladı. Müdürlüğümüzün başarıyla yapmış olduğu bu görevi, ‘Biji Portekiz’ deyip de ‘Biji Türkiye’ diyemeyen, sırtını PKK, YPG ve PYD gibi vatanımızı bölmeye çalışan terör örgütlerine dayamış olanların anlamasını beklemek mümkün olmadığı gibi, Müdürlüğümüzün bu güruhlardan çete ve çeteleşme hakkında öğrenecek bir durumu da söz konusu değildir” denildi.