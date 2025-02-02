Emniyet Müdürü Karakurt ve iş insanı Kenan Koçak gözaltına alındı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Edirne’de düzenlediği operasyon kapsamında; Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü Mehmet Deniz Karakurt, Ener Aktaş ve şarkıcı iş insanı Kenan Koçak, gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Sarallar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, tehdit, kasten yaralama" gibi suçlarla 14 eyleme karışan 51 şüphelinin yakalanması için 28 Aralık'ta operasyon düzenlendi.



Operasyon kapsamında 31 kişi yakalanırken, suç örgütünün önemli isimlerinden Turan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 20 kişi bulunamamıştı. Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, Turan Yıldırım'ın yasadışı yollardan yurtdışına firar ettiği tespit edildi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; yapılan çalışmalar ve güvenlik kamera kayıtlarının incelemesinin ardından Turan Yıldırım'ın 15 Ocak'ta yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmasını sağlayan şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak, Ener Aktaş ve Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nde görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.