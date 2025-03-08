Emniyet şeridindeki TIR'a çarpan hafif aracın sürücüsü öldü

İzmir'de emniyet şeridindeki TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Oğuzhan Kaya (24), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 05.30 sıralarında İzmir-Aydın Otoyolu Belevi mevkisinde meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden Oğuzhan Kaya yönetimindeki hafif ticari araç, emniyet şeridinde S.İ. yönetimindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

Yoldan geçen diğer araç sürücüleri, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Oğuzhan Kaya'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TIR şoförü S.İ. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.